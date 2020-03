Javed Akhtar : बॉलीवुड फिल्म गीतकार जावेद अख्तर और बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के बीच ट्वीट वॉर जारी है। इसके चलते जावेद अख्तर ने फिर एक ट्वीट किया है। अपने पोस्ट में जावेद अख्तर डी कंपनी और दाऊद के नाम पर भड़कते दिख रहे हैं। इस दौरान जावेद ने ये तक कह दिया कि वह सुब्रमण्यम को कोर्ट में देख लेंगें। दरअसल, एक यूजर के कमेंट पर जावेद अख्तर भड़कते दिखे। यूजर के पोस्ट में कहा गया था कि ‘सुब्रमण्यम केस फाइल करने के लिए जाने जाते हैं। इस तरह की कोरी धमकियां लेने के लिए नहीं। यूजर ने आगे कहा कि वैसे अगर आपमें इतने गट्स हैं तो उनके ट्वीट्स ही काफी हैं आपके कोर्ट जाने के लिए।’

इस ट्वीट के जवाब में जावेद अख्तर ने लिखा-‘अगर मिस्टर स्वामी में इतने गट्स हैं कि वह ये कह सकें और क्लेम कर सकें कि मैं कभी दाऊद से मिला था, या मैंने कभी दाऊद को कुछ दूरी से देखा भी है या फिर मेरा किसी भी तरह से दाऊद से कॉन्टैक्ट था। तो मैं कहता हूं कि मैं उन्हें कोर्ट में दे लूंगा।’

जावेद के इस जवाब के बाद ढेरों यूजर्स ने इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। इस बीच कई लोगों ने नफरत भरी बातें कीं तो किसी ने खूब मजे लिए। एक यूजर कहता- ‘स्वामी के ताप से एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी….. खुद स्वामी। स्वामी को चुनौती आज तक सभी को उलटी पड़ी है। कहीं बची कुची भी न उतर जाए।’ तो किसी ने लिखा- उफ, फ्रस्ट्रेशन। तो कोई बोला- शर्त लगालो स्वामी ने जब इसे पढ़ा होगा तो खूब हंसे होंगे। तो कोई बोला- ‘आग से खेल रहो हो जावेद बाबू . विनाशकाले विपरीत बुद्धि !!’

Representing interest is a bit too vague . If Mr swami has any guts let him claim that I have ever met Dawood or I have even seen him even from a distance or I have or had any contact with him . Let Swami make an unambiguous n definite statement I will take him to the court .

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 16, 2020