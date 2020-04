IAS अधिकारी ने जावेद अख़्तर पर कसा तंज, बोले- आपको इतिहास का ज्ञान नहीं, तो मिला ऐसा जवाब

Javed Akhtar: गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में शामिल हैं, जो तमाम मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। कई बार इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ती है। ताजा मामले में चर्चित आईएएस अधिकारी संजय दीक्षित और जावेद अख्तर ट्विटर पर आमने-सामने आ गए। दरअसल दीक्षित ने जावेद अख्तर से एक सवाल करते हुए कहा कि आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है। इसपर जावेद अख्तर ने भी पलटवार किया और संजय दीक्षित को विश्वसनीय इतिहासकारों को पढ़ने की नसीहत दे डाली।

दोनों के बीच जुबानी जंग की शुरुआत संजय दीक्षित के एक ट्वीट से हुई। उन्होंने अपने ट्वीट में जावेद अख्तर को टैग करते हुए लिखा ‘इससे पहले कि आप जहांगीर की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगें, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? कट्टरपंथी अहमद सरहिंदी का शिष्य कौन था? अलाउद्दीन खिलजी की तारीफ? इतिहास का आपका ज्ञान आपके बिल्ला नंबर 786 से कुछ बेहतर नहीं है…’।

संजय दीक्षित के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए जावेद अख्तर ने लिखा, जहांगीर ही वो राजा था जिसने शेख सरहिंदी को जेल भेजा था…। कम से कम कुछ सम्मानित और विश्वसनीय इतिहासकारों को पढ़िए…’। जावेद अख्तर और संजय दीक्षित की इस जुबानी जंग में तमाम टि्वटर यूजर्स भी कूद पड़े।

Hello @Javedakhtarjadu – before you praise Jahangir to the heavens, would you care to tell me who killed Guru Arjun Dev? Who was the disciple of the rank bigot Ahmad Sirhindi. Praising Alauddin Khilji? Your knowledge of history is no better than your Billa no. 786 @aajtak

