दिग्गज गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने हाल ही में आई सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने किताब की तारीफ करते हुए कहा कि इसकी कहानी काफी दिलचस्प है और लिखने का अंदाज भी बेहद सहज और अच्छा है। हालांकि, जावेद अख्तर ने यह भी स्पष्ट किया कि किताब पूरी पढ़ने के बाद ही वह इस पर अपनी विस्तृत राय देंगे।

मुंबई में आयोजित ‘इंडियाज म्यूजिक क्रिएटर इकोनॉमी लॉन्च’ कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान जावेद अख्तर ने बताया कि उन्होंने हाल ही में सोनिया गांधी की किताब पढ़ना शुरू किया है, लेकिन शुरुआती अनुभव काफी अच्छा रहा है।

उन्होंने कहा, “मैंने इसे पढ़ना शुरू किया है। मुझे यह काफी दिलचस्प लग रही है। यह पढ़ने में बहुत अच्छी किताब है। लिखने का अंदाज बेहद सहज है। इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसलिए पूरी किताब पढ़ने के बाद ही मैं इस पर कुछ और कह सकता हूं।”

जब जावेद अख्तर से पूछा गया कि क्या सोनिया गांधी की इस किताब पर फिल्म बननी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पहले वह इसे पूरा पढ़ना चाहेंगे। इसके बाद ही इस बारे में कोई राय दे पाएंगे।

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उन्होंने कहा, “अगर मैंने किताब पढ़ी ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं? ऐसा तो सिर्फ धार्मिक लोग ही कर सकते हैं कि बिना पढ़े किसी किताब का सम्मान करें। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इसे पढ़ूंगा और फिर आपको बताऊंगा।”

सोनिया गांधी के लिए मन में है सम्मान

जावेद अख्तर ने इस दौरान सोनिया गांधी के साथ अपने रिश्ते और उनके प्रति सम्मान को लेकर भी बात की। उन्होंने साफ किया कि वह कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन सोनिया गांधी को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं और उनके लिए उनके मन में बहुत सम्मान है।

उन्होंने कहा, “मैं यह बात रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं कि सोनिया गांधी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन उनके लिए मेरे मन में बहुत आदर है, क्योंकि मैं उन्हें पहले व्यक्तिगत तौर पर जानता था। मैं उनसे काफी प्रभावित हूं।”

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‘रामायण’ पर भी दी अपनी राय

मीडिया से बातचीत के दौरान जावेद अख्तर ने कहा कि उनकी बात से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन भगवान राम का महत्व किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है।

उन्होंने कहा, “राम सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम नहीं हैं। राम एक विचार हैं, एक नैतिकता हैं और जीवन जीने का एक तरीका हैं। राम एक खास तरह की सौंदर्यबोध और नैतिक मूल्यों का प्रतीक हैं। जब आप इसे देखते हैं और इसकी सराहना करते हैं, तो यह आपके दिल को छू जाता है। मेरी बात से कई लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन धर्म चाहे कोई भी हो, राम हर भारतीय के खून में हैं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…