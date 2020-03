Javed Akhtar: देश और दुनिया भर में कई लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पीएम मोदी द्वारा किए गए लॉक डाउन पर अब जावेद अख्तर ने भी रिएक्शन दिया है। पीएम मोदी की हर बात का विरोध करने वाले औऱ असहमति दर्ज कराने वाले जावेद अख्तर इस बार प्रधानमंत्री के फैसले से सहमत नजर आए।

जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी पीएम मोदी ने कहा उसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जावेद के इस ट्वीट को देख कर लोगों ने अपने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। पीएम मोदी से सहमती पर जावेद अख्तर के लिए लोग बोले- क्या बात है हवा का रुख बदल रहा है, तो किसी ने कहा- अरे ये मैं क्या सुन रहा हूं यकीन नहीं होता। तो कोई बोला- पहली बार ढंग की बात की।

जावेद ने अपने ट्वीट में लिखा-‘ यह अनिवार्य है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की नई स्पीच को बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए। हमें उनके कहे को मानना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। हम एक जंग में है, जहां हमारा दुश्मन अनदेखा है, वह अदृश्य है- Coronavirus। पूरे देश को एक साथ खड़े होने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है।’

. It is imperative that all of us take the prime minister’s latest speech in total seriousness and follow it to the T . We are at war with an invisible enemy Coronavirus. The nation needs to stand as one and defeat the enemy .

