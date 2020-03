‘किस मुंह से सेकुलरिज्म पर सवाल उठाते हैं, आप तो ख़ुद बीमार हैं’, शख्स पर भड़के जावेद अख़्तर

Javed Akhtar: गीतकार जावेद अख्तर और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बीच जारी ट्विटर वार वार में तमाम यूजर्स भी कूद पड़े हैं। दरअसल, बीते दिनों सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक खबर शेयर की थी और लिखा था कि ऑस्ट्रिया 7 मस्जिदों को बंद कर रहा है और 60 इमाम को बाहर निकाल रहा है। स्वामी के इस ट्वीट पर जावेद अख्तर ने तंज कसते हुए लिखा था कि जैसे आपको हार्वर्ड से निकाला गया था।

जावेद अख्तर के तंज पर सुब्रमण्यम स्वामी ने पलटवार करते हुए उनका नाम ‘डी कंपनी’ से जोड़ दिया था, जिस पर जावेद अख्तर ने कड़ी आपत्ति जताई थी और स्वामी को कोर्ट में देख लेने की चेतावनी दी थी। ट्विटर पर जारी इस जंग में तमाम यूजर्स भी कूद पड़े हैं।

ऐसे ही एक यूजर ने जावेद अख्तर पर निशाना साधते हुए लिखा कि, आपको पता भी है पिछले सालों में सुब्रमण्यम स्वामी को कितनी बार हार्वर्ड में बुलाया गया है? पूरा देश जानता है कि किस तरह सुब्रमण्यम स्वामी ने देश हित में काम किया। आप जैसे लोगों को यही बात चुभती है।

In my tweet I have called these Mullas the birds who spread their wings to spread hate but you are dishonest enough to say that I was defending them . Shame on you . With what face you comment on some one’s secularism while you come across as a sick bigot .

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 16, 2020