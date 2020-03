‘सोते-जागते मोदी जी नज़र आते हैं’, जावेद अख्तर ने किया ऐसा ट्वीट, आ गए ट्रोल्स के निशाने पर

गीतकार जावेद अख़्तर (Javed Akhtar) सोमवार को एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। दरअसल, सोमवार तड़के जावेद अख़्तर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। जिस पर ट्रोल्स ने उन्हें घेर लिया और उनके ट्वीट के ‘मोदी विरोध’ से लेकर ‘मेंटल डिसऑर्डर’ जैसे मतलब निकाले जाने लगे। जावेद अख़्तर ने सिर्फ एक अक्षर का ट्ववीट किया और लिखा -‘M’। उन्होंने ‘एम’ लिखने के पीछे कोई खास संदर्भ या वजह नहीं बताई, लेकिन ट्रोल्स ने उन्हें घेर लिया।

एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, ‘सोते-जागते मोदी नजर आते हैं जावेद अंकल को…तभी लगता है हड़बड़ा कर उठ गए’। शिवम नाम के एक यूजर ने लिखा- ‘पूरा लिखिये मुस्लिम कार्ड…जो आप खेलते हैं’। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, ‘गाने लिखने का शौक छूट गया है ठाकुर साहब…तभी एम के आगे कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं’। एक शख़्स ने लिखा, ‘लगता है अगले दंगे कहां करने हैं, उसका कोड बता रहे हैं’।

पूजा नाम की एक ट्विटर यूजर ने जावेद अख़्तर (Javed Akhtar) के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ‘एम मतलब मेंटल डिसऑर्डर’। निशांत नाम के यूजर ने लिखा, ‘लगता है ‘डॉ. ऑर्थो तेल’ से कोई राहत नहीं मिल रही है। शबाना आजमी जी कृपया इनका ध्यान रखिये…’। हालांकि कुछ यूजर्स जावेद अख़्तर के इस ट्वीट का बचाव भी करते दिखे। एक शख़्स ने लिखा, ‘लगता है नींद में गलती से की-बोर्ड दब गया…’।

आपको बता दें कि दो दिन पहले ही जावेद अख़्तर ने बेंगलुरु पुलिस पर निशाना साधा था और ईसा मसीह की प्रतिमा को क्रेन से हटाने पर पुलिस की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, ‘मैं नास्तिक हूं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मेरा सिर शर्म से झुक गया है’। इस ट्वीट के बाद भी वे ट्रोल्स के निशाने पर आ गए थे।

So finally you are lost for words.

गाने लिखने का शौक़, छुट गया ठाकुर साब!!!

— Calvin Bailey (@Calvin_Bailey_) March 9, 2020