Javed Akhtar: गीतकार जावेद अख्तर और लेखिका मधु किश्वर ट्विटर पर आमने-सामने आ गए। दरअसल, मधु किश्वर ने एक कविता का वीडियो शेयर किया था, जिसमें जावेद अख्तर को भी टैग किया था। गीतकार ने इसी ट्वीट पर मधु किश्वर पर पलटवार किया।

मधु किश्वर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘ओवैसी, जावेद अख्तर, राणा अय्यूब और सबा नकवी इत्यादि के लिए संदेश…ये लोग नरेंद्र मोदी या बीजेपी से नहीं डरते हैं, बल्कि सोशल मीडिया से डरते हैं, जहां लोग खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और पार्टी लाइन से हटकर एक राजनीतिक ताकत के रूप में सामने आ रहे हैं…।

जावेद अख्तर ने मधु किश्वर के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ‘मधु जी, हम दूसरे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन तब तक आप इस महिला से कहें कि पोएट्री पर थोड़ी रहम करें… हर लाइन कविता की तौहीन जैसी है।

@AkbarOwaisi_MIM @Javedakhtarjadu #RanaAyyub, #SabaNaqvi इत्यादि के लिए संदेश।

They aren't afraid of @narendramodi or @BJP4India

They're afraid of social media giving this sentiment space for articulation & getting consolidated into a political force beyond party lines. pic.twitter.com/hW8zg1genT

— MadhuPurnima Kishwar (@madhukishwar) March 22, 2020