‘पिंजरा तोड़’ नाम के नारीवादी समूह की संस्थापक देवांगना कलिता और नताशा नरवाल की गिरफ्तारी को लेकर बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर और फिल्ममेकर अशोक पंडित ट्विटर पर आमने-सामने आ गए। दरअसल देवांगना और नताशा को क्राइम ब्रांच की स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम द्वारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर जावेद अख्तर ने गृहमंत्रालय पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब देश कोरोना के कारण मजदूरों के पलायन, बेरोजगारी और भूख से जूझ रहा है, वहीं गृहमंत्रालय सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार करने में व्यस्त है।

इस ट्वीट को लेकर जावेद अख्तर ट्विटर पर काफी ट्रोल भी हुए। वहीं अब बॉलीवुड के फिल्ममेकर अशोक पंडित ने उनपर पलटवार किया है। जावेद अख्तर के ट्वीट को शेयर करते हुए अशोक पंडित ने उन्हें ईद की बधाई दी और लिखा, ‘ईद मुबारक जावेद साहब। देश को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के वायरस के खिलाफ कार्रवाई करना सरकार का कर्तव्य है।’

अशोक पंडित के इस जवाब के बाद जावेद अख्तर एक बार फिर ट्रोल के निशाने पर आ गए। एक यूजर ने लिखा, जावेद साहब दिमाग में डॉक्टर ऑर्थो के इस्तेमाल में व्यस्त हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा, दवा का छिड़काव किया गया है। कीड़े बाहर आ गए हैं। अब सफ़ाई चल रही है जावेद। एक ने लिखा कि ये सभी खतरनाक वायरस हैं।

#EidMubark Javed Sahab.

It’s the duty of the Govt. to act against all kinds of virus effecting the country . https://t.co/wNhtYJrkSQ

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 25, 2020