भारतीय-अमेरिकी सिंगर जैस्मिन सैंडलस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें अपने लाइव परफॉर्मेंस के दौरान लोगों की वजह से काफी परेशान होना पड़ा। इस घटना का वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने इसकी निंदा की और सार्वजनिक जगहों पर महिला कलाकारों को होने वाली परेशानियों पर चिंता जताई। बता दें कि जैस्मिन निर्देशक आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में गाने गाकर काफी मशहूर हुईं। इसके बाद एक कॉन्सर्ट में उन्होंने अपनी सगाई का ऐलान किया।

वायरल हुआ जैस्मिन का वीडियो

जैस्मिन के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि परफॉर्मेंस के बाद जब वह सामने की कतार में मौजूद फैंस से मिलने पहुंचीं, तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ गलत तरीके से छूने की कोशिश की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना देहरादून के परेड ग्राउंड में हुई।

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अपने कॉन्सर्ट के बाद जहां उन्होंने ‘सिप सिप’, ‘शरारत’ और ‘लावां’ जैसे लोकप्रिय गाने गाए, जैस्मिन फैंस का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ीं। कुछ फैंस ने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की, जबकि कुछ ने उन्हें गुलाब और पोस्टर दिए। जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन किया और उनसे मिले उपहार स्वीकार किए।

लेकिन जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ा देखने को मिला कि भीड़ बेकाबू होती दिखाई देती है और लोग उन्हें घेर लेते हैं। इसी दौरान एक शख्स को सिंगर को अनुचित तरीके से छूते हुए देखा गया। हालांकि, जैस्मिन की टीम ने तुरंत हस्तक्षेप किया और फैंस को पीछे हटने के लिए कहा।

यूजर्स ने की वीडियो की निंदा

वीडियो देखने के बाद एक शख्स ने लिखा, “यह पूरी भीड़ की बात नहीं है। कुछ ही लोग सीमा पार करते हैं और उन्हें पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के साथ छेड़छाड़ करना फैन होने का व्यवहार नहीं, बल्कि एक अपराध है। कुछ लोगों की हरकतों का दोष पूरी भीड़ पर नहीं डाला जाना चाहिए।”

एक अन्य ने लिखा, “कुछ लोगों में बिल्कुल भी समझ नहीं होती। किसी का फैन होना ठीक है, लेकिन दूसरों का सम्मान करना भी जरूरी है।” फिलहाल, इस घटना को लेकर जैस्मिन सैंडलस या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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