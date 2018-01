ऐश्वर्या की फिल्म ‘जैस्मीन’ का पोस्टर रिलीज, सेरोगेट मदर के किरदार में आ रही नजर

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन पिछले कुछ दिनों से अपनी फिल्म के कारण सुर्खियों में हैं। उनकी फिल्म ‘जैस्मीन’ का फर्स्ट पोस्टर लॉन्च हो गया है। इस फिल्म में वह एक सेरोगेट मां का किरदार निभाते नजर आएंगी। फिल्म ‘जैस्मीन’ की कहानी एक वास्तविक किरदार पर आधारित है।

साल 2017 में ऐश्वर्या की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी लेकिन बच्चन परिवार की बहू के लिए ये साल लकी साबित हो रहा है। उन्हें एक के बाद कई एक फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं। वैसे इन दिनों ऐश्वर्या अपनी फिल्म ‘फन्ने खां’ की शूटिंग में बिजी हैं। ऐश्वर्या को साल 1968 की नरगिस दत्त स्टारर फिल्म ‘दिन और रात’ के रीमेक के लिए 10 करोड़ की बड़ी रकम भी ऑफर हुई है।

‘फन्ने खां’ के बाद फिल्म ‘जैस्मीन’ की निर्माता प्रेरणा राव अरोड़ा के प्रोडक्शन हाउस ने दूसरी फिल्म दिन और रात के बाद उन्हें तीसरी फिल्म ‘जैस्मीन’ भी अप्रोच की थी। ‘जैस्मीन’ में ऐश्वर्या सेरोगेट मदर का किरदार निभाते नजर आएंगी। बता दें कि डॉयरेक्टर श्री नारायण दास और को-प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा की हाल ही में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘टॉयलेट-एक प्रेम कथा’ रिलीज हुई थी।

Expect the unexpected. Here’s the poster of #Jasmine – story of a leased womb. Delivering soon! #2018 @ShreeNSingh @jackkybhagnani @vashubhagnani @KuttiKalam @NChandrachud pic.twitter.com/YilSPKuXs5

— KriArj Entertainment (@kriarj) January 8, 2018