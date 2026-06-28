टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन अपना जन्मदिन मनाने के लिए दुबई पहुंची थीं लेकिन अचानक वहां उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। एक सीरियस इंफेक्शन की वजह से एक्ट्रेस की तबीयत बिगड़ी। उनके बॉयफ्रेंड अली गोनी ने सोशल मीडिया पर अस्पताल की तस्वीरों को साझा करते हुए इस बात की जानकारी अपने फैंस को दी।

तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी कमजोर नजर आईं, फैंस उनकी सेहत को देख चिंता में आ गए। एक्टर अली गोनी ने भी जैस्मीन के लिए बर्थडे विश पोस्ट करते हुए अपनी चिंता जाहिर की।

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अली गोनी ने सोशल मीडिया पर जैस्मीन की अस्पताल की फोटो को साझा किया। तस्वीर में एक्टर जैस्मीन को गले लगाए हुए थे, साथ ही एक वीडियो भी देखने मिला जिसमें एक्ट्रेस केक काटती दिख रही थीं। वहीं एक तस्वीर में एक्ट्रेस व्हील चेयर पर बैठी लिफ्ट में दिखाई दे रही थीं।

इन फोटोज को साझा करते हुए अली ने कैप्शन में लिखा, ‘जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं,जैस्मीन। हम यहां तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जन्मदिन की खूबसूरत यादें बनाने की बजाय आज हम अस्पताल के कमरे में हैं। तुम्हें दर्द में देखना इस पूरे सफर का सबसे मुश्किल पल रहा। काश, हर जश्न की जगह तुम्हें फिर से स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ देख पाता।’

‘अल्लाह तुम्हें हमेशा खुशियां, अच्छी सेहत, ढेर सारा प्यार और कामयाबी अता करे। जल्दी से ठीक हो जाओ, मेरे दिल की सबसे बड़ी जन्मदिन की यही दुआ है। हैप्पी बर्थडे! हमेशा प्यार।’ इसके अलावा एक्टर ने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी वीडियो शेयर किया जिसमें अली ये कहते सुनाई दिए कि ‘हम यहां दुबई तेरा बर्थडे मनाने आए थे, लेकिन होटल के कमरे में केक काटना पड़ रहा है।’

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इन वीडियोज को देख काफी लोगों ने अली गोनी को लगातार फोन और मैसेज करने शुरू कर दिए, जिसके बाद एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा की और लिखा कि ऐसा ना करें। उन्होंने लिखा कि ‘हम यहां जैस्मीन का जन्मदिन मनाने आए थे लेकिन एक सीरियस इंफेक्शन की वजह से जैस्मीन की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। मैं अभी बस उसकी देखभाल में लगा हूं, इस वजह से किसी के मैसेज या फोन का जवाब नही दे पाउंगा। ये कुछ दिन हमारे लिए काफी मुश्किल रहे हैं, अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है।’

हाल ही में एक्ट्रेस शो खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग से वापस लौटी थीं, जिसके बाद अपना जन्मदिन मनाने दुबई गईं लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उनका प्लान खराब हो गया। फैंस लगातार उनकी इन तस्वीरों पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं और एक्ट्रेस की अच्छी सेहत की दुआ कर रहे है।

हाल ही में दोनों एक्टर्स की शादी की खबरें काफी चर्चाओं में थीं, अली गोनी के एक इंटरव्यू के बाद दोनों की शादी को लेकर चर्चा बढ़ गई थी, हालांकि एक्टर अली गोनी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी के साथ इस अफवाहों पर विराम लगाते हुए लिखा कि, ‘हमे जब शादी करनी होगी, हम कर लेंगे। हम से ज्यादा तो सोशल मीडिया के लोगों को हमारी शादी का इंतजार है।’