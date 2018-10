VIDEO: तो क्या अनूप जलोटा को ‘बुड्ढा’ कह रही हैं जसलीन? वीडियो हो रहा वायरल

बिग बॉस के घर में जसलीन मथारू और अनूप जलोटा दोनों गुरू शिष्या के तौर पर घर के अंदर एंटर हुए थे। सलमान खान के सामने बिग बॉस के मंच पर जसलीन और अनूप ने अपने रिश्ते को कबूल किया था। घर में एंटर होने के बाद कई बार जसलीन-अनूप रोमांटिक अंदाज में नजर आए। वहीं बिग बॉस ने दोनों को डिनर डेट पर भी भेजा था। ऐसे में अनूप-जसलीन के रिलेशनशिप को लेकर काफी सवाल उठने लगे थे।

इस बीच सोशल मीडिया पर कई लोगों ने जसलीन-अनूप के रिश्ते में दोनों की उम्र को दोष दिया था। तो किसी ने गुरू शिष्या के संबंध को बदनाम करने की बात कही थी। हाल ही में जसलीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में जसलीन कहती नजर आती हैं, ‘तुम पागल हो क्या? अरे वो शादीशुदा है। और मुझे उससे क्या लेना देना, मेरी दोनों फिल्में कंप्लीट हो जाएं फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ..और तुम्हें क्या लगता है, मैं उसके चक्कर में फसूंगी। बुड्ढा है वो।’

जसलीन के इस वीडियो को देख पहले तो लोग चौंक रहे हैं और सवाल करते नजर आ रहे हैं- क्या ये अनूप जलोटा के लिए था। इसके अलावा एक यूजर्स कहता नजर आता है- ‘सीसीटीवी फुटेज ऑफ जसलीन और शिवाशीष मिश्रा। शिवाशीष इंसिक्योर हो रहा है। जसलीन सफाई दे रही हैं।’ तो एक यूजर्स कहते नजर आए- ‘ये तो रिएलिटी है भाई’। दरअसल, इस वीडियो में जो फुटेज है वह किसी सीरियल का छोटा सा सीन है। इस वीडियो को ‘द खबरी’ नाम के अकाउंट ने शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए इसे कैप्शन दिया गया है। कैप्शन में लिखा गया है- ‘जसलीन का ये वीडियो इंटरनेट पर मिला। ऐसा लगता है जैसे कि अनूप जी के लिए बोल रही हैं। वैसे ये एक सीरियल का सीन है।’

