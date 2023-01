January 2023 Week 3 OTT movies, web series releases: जनवरी का तीसरा सप्ताह शुरू हो चुका है और इस हफ्ते कई वेब शो और ओटीटी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। लोगों की नजर सिद्धार्थ मल्होत्रा-रश्मिका मंदाना की फिल्म मिशन मजनू और रकुल प्रीत सिंह की छतरीवाली पर है जो ZEE5 पर रिलीज होने वाली है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, वूट सेलेक्ट आदि प्लेटफॉर्म्स पर क्या नया रिलीज होने वाला है, आइए आपको बताते हैं।

मिशन मजनू- नेटफ्लिक्स Mission Majnu – January 20 (Netflix)

मिशन मजनू शांतनु बागची द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग हिंदी जासूसी थ्रिलर मूवी है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं। पहली बार रश्मिका और सिद्धार्थ साथ काम कर रहे हैं। फिल्म 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

छतरीवाली- 20 जनवरी (ज़ी5) Chhatriwali- ZEE5

रकुल प्रीत सिंह की फिल्म ‘छतरीवाली’ 20 जनवरी शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। रकुल प्रीत फिल्म में सान्या नाम की लड़की के रोल में हैं। यह फिल्म यौन शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है।

कापा- नेटफ्लिक्स Kaapa – January 19 (Netflix)

अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन की मलयालम गैंगस्टर ड्रामा ‘कापा’ 19 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। यह फिल्म दिसंबर 2022 में थियेटर में रिलीज हुई थी।

एटीएम – 20 जनवरी, ATM- ZEE5

डायरेक्टर हरीश शंकर की तेलुगु वेब सीरीज एटीएम Zee5 पर 20 जनवरी को स्ट्रीम होगी। यह हैदराबाद की झुग्गियों के चार लड़कों की कहानी है जो छोटे-छोटे अपराध करके अपना जीवन यापन करते हैं। क्या होता है कि वो बैंक की कैश वैन लूटने के लिए मजबूर हो जाते हैं?

बेक स्क्वॉड सीजन 2 – 20 जनवरी (नेटफ्लिक्स) Bake Squad Season 2- Netflix

पॉपुलर सीरीज बेक स्क्वॉड एक बार फिर नए सीजन के साथ लौट आई है, 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर शो स्ट्रीम होगा। अगस्त 2021 में शो का पहला सीजन आया था जो खूब पसंद किया गया था। इस सीरीज में भी 4 बेकर्स की कहानी दिखाई जाएगी, जो किसी के स्पेशल डे पर सबसे अच्छी स्वीट डिश बनाने के लिए कॉम्पटीशन करेंगे।

ब्लिंग एम्पायर: न्यूयॉर्क – 20 जनवरी (नेटफ्लिक्स) Bling Empire: New York TV series – Netflix

स्टाइलिश एशियन अमेरिकन सोशलाइट्स की एक नई कास्ट न्यूयॉर्क शहर में आएगी, और इस दौरान अपनी किस्मत और फैशन का प्रदर्शन करेगी। यह टीवी सीरीज शुक्रवार 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

झांसी सीजन 2- Jhansi Season 2 – January 19 (Disney+ Hotstar)

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर पॉपुलर तेलुगु वेब सीरीज झांसी का दूसरा सीजन 19 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाला है। इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं।

जंग-ई- नेटफ्लिक्स JUNG_E – January 20 (Netflix)

कोरियन मूवी JUNG_E 20 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी। यह एक साई-फाई फिल्म है, जिसका निर्देशन येओन सांग-हो ने किया है।

फौदा सीजन 4- नेटफ्लिक्स Fauda Season 4 – January 20 (Netflix)

फौदा (अरबी में ‘अराजकता’) एक एक्शन सीरीज है, जिसमें इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के बारे में दिखाया गया है, यह एक्शन से भरपूर नाटक है। सीरीज का चौथा सीजन 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है।

Represent – January 20 (Netflix)

फ्रेंच पॉलिटिकल कॉमेडी ‘रिप्रजेंट’ नेटफ्लिक्स पर 20 जनवरी को स्ट्रीम होगी।

ये ओटीटी मूवीज और सीरीज भी इस हफ्ते होंगी स्ट्रीम

Varalaru Mukkiyam 15 जनवरी, Where The Crawdads Sing 16 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। Shahmaran, Shanty Town नेटफ्लिक्स पर 20 जनवरी और That 90’s Show और Women At War 19 जनवरी को नेटप्लिक्स पर रिलीज होगी। वहीं The Last of Us 16 जनवरी को Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम होगी। The Legend of Vox Machina Season 2 Amazon Prime Video पर 20 जनवरी को स्ट्रीम होगी।