दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में चला छात्र आंदोलन 36 दिनों बाद खत्म हो चुका है। इस लंबे प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे पल सामने आए, जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद जिस चीज़ की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है एक 8 साल पुराना फिल्मी गीत, जिसने सोशल मीडिया पर इस आंदोलन की आवाज बनकर नई पहचान हासिल कर ली।

प्रदर्शन के दौरान हजारों रील्स और वीडियो बनाए गए, जिनमें अलग-अलग गानों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि, सबसे ज्यादा असर जिस गीत ने छोड़ा, वह था फिल्म ‘मंटो’ का ‘बोल कि लब आजाद हैं…’। यह गीत आंदोलन से जुड़े वीडियो का सबसे लोकप्रिय बैकग्राउंड ट्रैक बन गया। इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई अनेक रील्स में यही गीत सुनाई दिया।

रिलीज के वक्त नहीं मिली लोकप्रियता

दिलचस्प बात यह है कि 2018 में रिलीज हुई फिल्म ‘मंटो’ के समय इस गीत को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली थी। लेकिन छात्र आंदोलन के दौरान इसने नई पीढ़ी के बीच अपनी अलग पहचान बना ली। आंदोलन समाप्त होने के बाद भी लोग इसी गीत के साथ रील्स और वीडियो शेयर कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह गीत अब सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि इस छात्र आंदोलन की यादों का भी प्रतीक बन गया है।

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नंदिता दास के निर्देशन में बनी फिल्म ‘मंटो’ का यह गीत अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और अभिनेत्री रसिका दुगल पर फिल्माया गया है। फिल्म में यह गीत अभिव्यक्ति की आजादी और खुलकर अपने विचार रखने के अधिकार का संदेश देता है। शायद यही वजह है कि छात्र आंदोलन के दौरान भी यह गीत लोगों से गहराई से जुड़ गया और सोशल मीडिया पर खूब इस्तेमाल किया गया।

इस गीत को मशहूर गायक राशिद खान और विद्या शाह ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसका संगीत स्नेहा खानवलकर ने तैयार किया है। गीत के बोल महान शायर फैज अहमद फैज की प्रसिद्ध इंकलाबी नज़्म ‘बोल कि लब आजाद हैं तेरे’ से प्रेरित हैं, जिसे फिल्म के लिए नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया था।