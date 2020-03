Janta Curfew: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ‘जनता कर्फ्यू’ पर सहयोग मांगा तो लोगों ने पीएम का खूब साथ दिया। रविवार को कोरोना वायरस को भगाने के लिए तालियां और थालियां बजाने के वक्त भी लोगों में खूब जोश दिखा। लेकिन ये जोश कुछ लोगों को सड़कों पर खींच लाया। ऐसे में सोशल मीडिया पर ढेरों वीडियोज वायरल होने लगे। जिनकी कड़ी आलोचना भी हुई।

बॉलीवुड के कई स्टार्स ने लोगों के इस रवैये को गैरजिम्मेदाराना बताया। ऋचा चड्ढा, हिना खान, सोनी राजदान औऱ सोनू सूद जैसे बड़े कलाकारों ने इसे ‘स्टुपिडिटी’ करार दिया।कई सेलेब्स लोगों को याद दिलाते दिखे कि पीएम मोदी ने घर से बाहर आकर रैली निकालने को नहीं कहा था। पीएम मोदी ने अपने घरों की बालकनियों में आकर ताली और थाली पीटने को कहा था।

ऋचा चड्ढा ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। इस वीडियो में ढेरों लोग एक साथ एक जगह दिख रहे हैं। ऋचा ने इसै वीडियो को कैप्शन देते हुए शेयर किया- ‘स्टुपिड लेवल मैक्स. यह जनता कर्फ्यू के ठीक अपोजिट हो गया।’

Stupid level max. This is the opposite of a #jantacurfew https://t.co/S2bpUVhLge — TheRichaChadha (@RichaChadha) March 22, 2020

आलिया भट्ट की मॉम और राजी एक्ट्रेस सोनी राजदान ने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें ढेरों लोग एक के पीछे एक चलते नजर आए। सोनी ने इसे देख लिखा- ‘कुछ जगहों में कोरोना के वक्त कुछ लोग ऐसे सरवाइव कर रहे हैं। ये पार्टी जैसा कुछ हो रहा है।’

So in some places or rather many places Corona had a tough time surviving today. It found no hosts to hop into. Whereas in others …. it had a goddam party !!! https://t.co/dxfOmTZ9aB — Soni Razdan (@Soni_Razdan) March 22, 2020

बॉलीवुड औऱ टीवी एक्टर रॉनित रॉय ने लिखा- ‘क्या सच में?’ कोरोना की वजह से जनता कर्फ्यू होने के बाद भी लोगों का हुजूम देख कर रॉनित रॉय हैरानी भरे अंदाज में ये कहते नजर आए।

I mean seriously????????? pic.twitter.com/vyyromfi0h — Ronit Bose Roy (@RonitBoseRoy) March 22, 2020

गो गोवा गॉन एक्टर वीर दास ने सोशळ मीडिया पर इस वायरल वीडियो को देख कर लिखा- ‘यहां तो लोग चलना शुरू कर दिए औऱ बाहर आकर चिल कर रहे हैं, ये देखिए मूर्खता। ये हमारे वायरस हैं।’

There's people now walking and chilling outside. Stupidity….that's our virus. — Vir Das (@thevirdas) March 22, 2020

एक्टर सोनू सूद ने भी ट्वीट किया औऱ कहा- ‘सारा खेल खराब। क्यों?’

Now this defeats the whole purpose I mean……why?????? https://t.co/zV5kMDabiV — sonu sood (@SonuSood) March 23, 2020

एक्ट्रेस हिना खान ने लिखा- हमारे लिए कर्फ्यू की डेफिनेशन थी कि एकत्रित नहीं होना है। सड़कों पर नहीं आना है।’

A Curfew by definition means for us to not gather around on the streets.

Pledging your support and appreciation for the frontline aid workers is not the same as increasing the possibility of contracting this disease which has covered the world. #StayAway to #StaySafe https://t.co/BchSMlUDsv — HK (@eyehinakhan) March 22, 2020

