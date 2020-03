22 मार्च को पूरे भारत में जनता कर्फ्यू रहा शाम पांच बजे कोरोना वायरस से लड़ रहे लोगों का अभार व्यक्त करने के लिए लोगों ने अपने घरों में ताली, थाली और शंख बजाए। बॉलिवुड सेलेब्स ने भी जनता कर्फ्यू में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने भी कोरोना वायरस से लड़ रहे लोगों का अभार व्यक्त करने के लिए अपने घर की बालकनी में ड्रम सेट बजाया।

कपिल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विडियो शेयर किया है। विडियो में कपिल शर्मा बॉलिवुड सिंगर मीका सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। कपिल ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘पड़ोसियों के लिए लाइव शो हमारी बालकनी से।’ वीडियो में मीका सिंह जनता का अभिवादन करते हैं उसके बाद कपिल शर्मा ड्रम बजाकर अपने पड़ोसियों को खुश कर देते हैं।

कपिल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस जमकर उसपे कमेंट कर रहे हैं। कपिल ने इस वीडियो के साथ एक अन्य वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिए हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कपिल शर्मा बेटी संग ताली बजाते हुए दिख रहे हैं।

Live show for our neighbors in our balcony #thankyouINDIA #INDIAfightsCORONA #Jantacurfew pic.twitter.com/O124dILnbF

