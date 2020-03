जनता कर्फ्यू की शाम देशभर में लोगों ने कोरोना के योद्धाओं को सलाम किया। इस दौरान आम जन से लेकर राजनीतिक और फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों ने अपनी छतों, बालकनी और गेट के बाहर से घंटी, शंख और थाली के साथ ताली बजा कर संक्रमण के बचाव में लगे लोगों का आभार व्यक्त किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कई तस्वीरें और वीडियोज सामने आए हैं।

वेटरन एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी पूरे परिवार के साथ अपने बंगले ‘जलसा’ की छत से आभार जताते नजर आए। अमिताभ बच्चन ने ताली बजाकर तो बहू ऐश्वर्या राय और पोती अराध्या ने घंटी बजाकर लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान बेटे अभिषेक बच्चन और बेटी नंदा ने भी तालियां बजाकर अपना अभिवादन दिया।

इसके अलावा फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर (Karan Johar) ने भी अपनी छत पर खड़े होकर थाली बजाते दिखे। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अदनान सामी (Adnan Sami) और एक्टर वरुण धवन (Warun Dhawan) ने भी परिवार के साथ बालकनी में आकर थाली बजाते हुए आभार व्यक्त किया।

OMG!!!!!!!!!

The greatest ‘Goosebump’ moment… I’ve never experienced this EVER!

From d dead silence, the air was filled wt applause 4 our heroes- The Doctors, Nurses, Police & all who r risking their lives 4 us..WE SALUTE YOU!

#5baje5minute #ThaliBajao #clapforourcarers pic.twitter.com/zzV83aNidW — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) March 22, 2020

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने घर के चहारदीवारी पर खेड़ होकर तो वहीं अनुपम खेर ने अपनी बालकनी से ताली और थाली बजाकर कोरोना के योद्धाओं को सलाम किया। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने घर के भीतर ही शंख बजाकर इस जागरुकता में अपनी भागीदारी निभाई।

5mins at 5pm :With my neighbours,taking a moment to appreciate those who do not have this luxury of staying at home & working tirelessly to keep us safe.Thank you to all the essential service providers for your selfless work #JanataCurfew #BreakCorona @iHrithik #SajidNadiadwala pic.twitter.com/sE7RaiFoqv — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 22, 2020

#JantaCurfew I salute the heroes fighting this virus. Everyone of my generation please look after ur elders . Stay at home We will fight this. Maintain quarantine #SocialDistancingNow pic.twitter.com/ouYdCHAQKR — Varun Dhawan (@Varun_dvn) March 22, 2020

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App