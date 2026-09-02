Janmashtami Song: जन्माष्टमी का त्योहार आते ही भगवान कृष्ण से जुड़े भजन और गीत हर तरफ सुनाई देने लगते हैं। कृष्ण के बाल रूप और मां यशोदा के साथ उनके रिश्ते को दिखाने वाला एक ऐसा ही लोकप्रिय गीत है ‘यशोमती मैया से बोले नंदलाला’। करीब 48 साल पुराने इस गीत का जादू आज भी लोगों के बीच बरकरार है।

यह गाना साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ का है। गाने में बाल कृष्ण और मां यशोदा के बीच का प्यारा रिश्ता दिखाया गया है। गीत के बोल इतने सरल और भावुक हैं कि सुनते ही कृष्ण की बाल लीलाओं की याद आने लगती है।

गाने में नन्हे कृष्ण अपनी मां यशोदा से कई मासूम सवाल करते हैं। कृष्ण के बाल मन की जिज्ञासा और यशोदा के साथ उनकी बातचीत को गीत के जरिए बेहद खूबसूरती से पेश किया गया है। यही वजह है कि यह गाना सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं, बल्कि जन्माष्टमी के मौके पर सुनाई देने वाली खास धुन बन चुका है।

इस गीत को लता मंगेशकर और मन्ना डे ने अपनी आवाज दी थी। गीत के बोल पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखे थे, जबकि इसका संगीत लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने तैयार किया था।

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फिल्म को रिलीज हुए कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन ‘यशोमती मैया से बोले नंदलाला’ की लोकप्रियता आज भी कायम है। जन्माष्टमी पर सोशल मीडिया से लेकर मंदिरों और घरों तक, यह गीत लोगों को कृष्ण की बाल लीलाओं और मां-बेटे के खूबसूरत रिश्ते की याद दिलाता है।

यही वजह है कि हर साल जन्माष्टमी आते ही पुराने दौर का यह गीत एक बार फिर लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हो जाता है। समय बदल गया, संगीत का अंदाज बदल गया, लेकिन इस गीत से जुड़ी भावनाएं आज भी वैसी ही हैं।