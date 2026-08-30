जन्माष्टमी आते ही भगवान की कृष्ण की भक्ति में डूबे गीत हर तरफ सुनाई देते हैं। इन्हीं में एक 53 साल पुराना गीत ऐसा भी है, जो आज भी लोगों के बीच उतना ही लोकप्रिय है जितना शायद उस दौर में था। बॉलीवुड में सदाबहार गीतों की गिनती कम नहीं है। इसस सदाबहार गाने की धुन सुनते ही लोग झूम उठने पर मजबूर हो जाते हैं और कृष्ण की भक्ति के रंग में रंग जाते हैं।

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कमाल बात ये है कि हर साल जन्माष्टमी के मौके पर यह गाना सोशल मीडिया पर हर तरफ सुनने मिल जाता है। साल 1972 में आई फिल्म ‘अमर प्रेम’ का गीत ‘बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया’ सालों बाद भी कानों में रस घोल देता है।

भगवान कृष्ण और उनकी माता यशोदा के रिश्ते पर कई गाने मौजूद हैं। ये गाना भी उसी खूबसूरत रिश्ते को दिखाता है। एक मां और बेटे का असल रिश्ता भी कान्हा और यशोदा से जोड़कर देखा जाता है, इस गाने में भी एक्ट्रेस अपने बेटे के साथ वही लाड-दुलार दिखाती नजर आती हैं और कहती हैं- ‘बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया।’

3 मिनट 29 सेकेंड का ये गीत फिल्म अमर प्रेम में शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है जो गाने में अपने बच्चे के साथ खेलती दिखाई देती हैं। जन्माष्टमी के इस सदाबहार गीत को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी, संगीत आर. डी. बर्मन ने दिया था और गीतकार आनंद बक्षी ने इसके शानदार बोल लिखे थे।

इस गाने में भी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर अपने बेटे के साथ खेल रही हैं और ये गाना गुनगना रही होती हैं। ये गाना जन्माष्टमी के अलावा भी एक मां-बेटे के प्यार और रिश्ते की खूबसूरती को दिखाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर मां अपने बेटे में कृष्ण को देखती है और उसे यशोदा की तरह प्यार करती है, इस गाने में ये प्यार साफ नजर आता है।

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सालों पहले रिलीज हुआ यह गाना आज भी जन्माष्टमी के मौके पर लोगों की पहली पसंद बन जाता है। इसकी मधुर धुन और भक्ति से भरपूर बोल त्योहार का माहौल और खास बना देते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान मंदिरों से लेकर घरों और सोशल मीडिया तक इसकी गूंज सुनाई देती है।

पुराना होने के बावजूद इस गाने की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। जन्माष्टमी आते ही लोग इसे दोबारा शेयर और सुनना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते यह हर साल सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है।