Janhvi Kapoor and Sridevi Relationship: जाह्नवी कपूर बॉलीवुड की पॉपुलर स्टार डॉटर्स में से एक हैं। फैन्स उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के बारे में जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर जाह्नवी अपने फैन्स के लिए अक्सर तस्वीरों और वीडियोज को शेयर करती रहती है। कुछ महीने पहले जाह्नवी चैट शो Feet Up With The Stars का हिस्सा बनी थीं। इस दौरान जाह्नवी ने अपनी लाइफ से जुड़े कई सीक्रेट्स का खुलासा किया था।

1. फैमिली वाट्सएप ग्रुप- जाह्नवी ने बताया कि कपूर फैमिली का वाट्सएप ग्रुप है। जिसमें हाल ही में सभी यंगस्टर्स को जोड़ा गया है। जाह्नवी कहती हैं कि ग्रुप में हमेशा खुशी (जाह्नवी की छोटी बहन) वियर्ड तस्वीरें भेजती रहती है। वहीं रिया दीदी डिनर प्लानिंग करती रहती हैं। हम एक-दूसरे की अजीबो-गरीब तस्वीरों को भेजकर मजाक उड़ाते हैं।

2. वॉटर बॉटल- जाह्नवी ने शो में खुलासा किया उनसे ज्यादा लाइमलाइट उनकी वॉटर बॉटल लूटती है। जाह्नवी ने कहा कि यहां तक कि उनकी बॉटल (चुस्की) के नाम पर 3 इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैं।

3. ईशान संग रिलेशनशिप- शो में जाह्नवी ने ईशान संग रिलेशनशिप के बारे में भी बात की थी। जाह्नवी ने कहा कि पापा (बोनी कपूर) को लगता है कि ईशान टैलेंट एक्टर है और वह दोनों दोस्त हैं।

4. सोनम-रिया के कपड़े- चैट शो में जाह्नवी कपूर से सवाल पूछा गया कि क्या सोनम-रिया का वॉर्डरोब उनके लिए खुला है? जवाब में जाह्नवी ने कहा, ”सोनम दीदी ने कहा है कि उनके लिए भी है। वहीं रिया दीदी मेरा स्टाइल करती हैं। वोग अवॉर्ड के लिए भी रिया दीदी ने मेरा स्टाइल किया था। वह मुझे सलाह देती हैं कि क्या पहनना चाहिए।”

5. पूरी लाइफ पहन सकती हैं ये कपड़े- चैट शो में जाह्नवी ने खुलासा किया कि वह नाईटी (रात में सोते वक्त पहनने वाले कपड़े) को जिंदगी भर पहन सकती हैं।

6. राजकुमार राव- जाह्नवी कपूर ने अपने पहले प्यार के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें राजकुमार राव बहुत पसंद हैं। वह जानती हैं कि राज जी की ओर से हमेशा उन्हें अच्छे मैसेज ही मिलें। वह राजकुमार के साथ फिल्म भी करना चाहती हैं।

7. श्रीदेवी से जुड़ा राज- जाह्नवी से जब उनकी मां और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ”एक बार वह मुझे कुछ समझा रही थीं। मैं उस वक्त केवल रोए जा रही थी। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रोते वक्त अच्छी दिखती हो। मैं तुम्हारे लिए खराब महसूस कर रही हूं।”

8. खुशी फैशन सेंसर- जाह्नवी कपूर ने बताया कि खुशी कपूर एक फैशन सेंसर है। उसका फैशन सेंस बहुत अच्छा है। धड़क एक्ट्रेस ने कहा, हम एक-दूसरे को बिन-बताए ही कपड़े चोरी कर लेते हैं। लेकिन वह हमेशा कहती है कि तुम बिन बताए कैसे कपड़े चोरी कर सकती हो। जाह्नवी कहती हैं कि वह भले ही बिजी रहती हैं, लेकिन उन्हें हर दिन एक बार खुशी को देखना होता है।

