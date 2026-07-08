बोनी कपूर की बड़ी बेटी अंशुला कपूर ने 6 जुलाई को रोहन ठक्कर के साथ शादी की। शादी के बाद कॉकटेल पार्टी के वीडियोज इंटरनेट पर छा गए। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां इस समारोह पर पहुंची। रेखा से लेकर आलिया भट्ट समेत कई स्टार्स की तस्वीरें सामने आईं थीं। उन सभी के बीच अंशुला की बहन जाहन्वी कपूर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक्ट्रेस दिल खोलकर नाचती दिखाई दीं।

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अंशुला कपूर की शादी का जश्न किसी फिल्म से कम नही रहा हैं। भाई और पिता के साथ इमोशनल एंट्री से लेकर शानदार कॉकटेल पार्टी तक, इस शादी की काफी चीजें एक बड़ी हाई लाइट रहीं हैं। एक वीडियो में जाहन्वी के गले में ढोल देखा गया, जिसे बजाते हुए एक्ट्रेस फुल फॉर्म में नजर आईं।

दुल्हन की बहन होने के नाते जाहन्वी का ऐसे नाचना बनता भी हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इस फंक्शन में बाकी सभी लोग भी इंजॉय करते दिखे लेकिन जाहन्वी कपूर इस पार्टी की जान बन गईं।

ये वीडियोज 7 जुलाई के फंक्शन से सामने आई जहां एक्ट्रेस ने सिर्फ ढोल पर डांस नहीं किया बल्कि गले में टांगकर उसे ताबड़तोड़ तरीके से बजाना भी शुरू कर दिया। जाहन्वी ने खूबसूरत नीले रंग का सूट पहना हुआ था, जबकि इससे पहले वह इस फंक्शन में बेहद सुंदर कांचीवरम सिल्क साड़ी में नजर आईं थीं। उनके साथ इस वीडियो में उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़ियां भी उनकी साथ ढोल की बीट्स पर थिरकते दिखे।

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जाहन्वी के अलावा इन वीडियोज में ओरी भी फुल मस्ती मूड में दिखे, जो ढोल पर जमकर नाचते नजर आए। ये नजारा देख ढोल बजाने वाला शख्स भी हैरान रह गया। ये तस्वीरें ढोल वाले शख्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर आए जिनमें एक्ट्रेस जाहन्वी भी साथ में पोज देती दिखीं।

इन सब के अलावा एक्ट्रेस का खूबसूरत लुक भी चर्चा का विषय बना। जाह्नवी ने इस मौके पर पारंपरिक अंदाज को आधुनिक फैशन के साथ खूबसूरती से जोड़ा। उन्होंने ऐसी सिल्क साड़ी चुनी, जिसमें मॉडर्न वुमन की स्टाइल एस्थेटिक्स साफ नजर आती हैं।

इस साड़ी के साथ पहना गया स्लीक कमरबंद और स्ट्रैपलेस ब्लाउज उनके लुक को और भी खास बना रहा था। जाहन्वी ने अपने इस लुक की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर साझा भी की। उन्होंने इस लुक के बारे में बात करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘आज मेरे गॉडफादर, मेंटर और सबसे भरोसेमंद साथी मनीष मल्होत्रा ने पेरिस कॉउचर वीक में डेब्यू किया है। बचपन से उनकी कला और जुनून की प्रशंसक रही हूं और इस खास पल पर मुझे उन पर बेहद गर्व है। उनकी मां को समर्पित इस कलेक्शन के बीच उनकी डिजाइन की हुई कांचीवरम साड़ी पहनना मेरे लिए भी अपनी जड़ों और मां के सम्मान का प्रतीक है।’

जाहन्वी के अलावा अर्जुन कपूर को भी अंशुला और उनके पति के साथ गाना गाते और नाचते देखा गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया।