बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने अपने 29वें जन्मदिन के मौके पर भगवान बालाजी के प्रति गहरी आस्था दिखाई। एक्ट्रेस ने आम श्रद्धालुओं की तरह आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर तक पैदल यात्रा कर दर्शन किए।

जाह्नवी कपूर ने तिरुपति के अलिपिरी फुटपाथ मार्ग से नंगे पैर करीब 3,550 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचकर भगवान बालाजी के दर्शन किए। मंदिर में दर्शन के दौरान एक्ट्रेस का लुक बेहद सादगीभरा और पारंपरिक नजर आया। वह पारंपरिक कपड़ों में मंदिर की परंपराओं का पालन करते हुए पूजा-अर्चना करती दिखाई दीं।

तिरुमला की पहाड़ी पर पैदल चढ़कर भगवान बालाजी के दर्शन करना एक पवित्र परंपरा माना जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु नंगे पांव इस रास्ते से होकर मंदिर तक पहुंचते हैं। ऐसे में जाह्नवी कपूर का आम भक्तों की तरह यह यात्रा करना फैंस के लिए खास बन गया। सोशल मीडिया पर उनके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए कई वीडियो भी सामने आए हैं, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

यह भी पढ़ें: अल्लू अर्जुन के भाई अल्लू सिरिश आज लेंगे सात फेरे, जानें कौन हैं उनकी होने वाली पत्नी नयनिका रेड्डी

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब जाह्नवी कपूर तिरुमला मंदिर पहुंची हों। इससे पहले अपने 27वें जन्मदिन पर भी वह दर्शन करने गई थीं। उस समय उनके साथ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरहान अवात्रमानी (ओरी) और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी मौजूद थे।

उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो जाह्नवी कपूर हाल ही में शशांक खेतान की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में नजर आई थीं। इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी थे। रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी और अब यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। आने वाले समय में जाह्नवी कपूर तेलुगु फिल्म ‘पेड्डी’ में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ राम चरण मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 30 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली है।