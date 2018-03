बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर 6 मार्च को 21 साल की हो गईं। जाह्नवी कपूर ने हाल ही में अपनी मां को खोया है। जाह्नवी कपूर श्रीदेवी के बेहद करीब थीं। इस बात का खुलासा खुद श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में किया था। श्रीदेवी ने इंटरव्यू में कहा था, “जाह्नवी को सुबह उठते मां का साथ चाहिए, जबकि खुशी अपने पापा बोनी कपूर के करीब है, इसलिए वह पापा को याद करती है।” मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जाह्नवी कपूर ने अपना जन्मदिन बेहद सादगी से सेलिब्रेट किया। जाह्नवी के जन्मदिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें जाह्नवी कपूर जन्मदिन का केट काटती नजर आ रही हैं।

वीडियो में जाह्नवी कपूर के साथ कपूर खानदान की लड़कियां भी नजर आ रही हैं। बोनी कपूर के साथ ही खुशी कपूर और अशुंला कपूर भी जाह्नवी के केक काटने के दौरान मौजूद थीं। जाह्नवी के सामने छह केक रखे हुए नजर आ रहे हैं। जाह्नवी के जन्मदिन के इस वीडियो को फिल्मफेयर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जाह्नवी कपूर ने इस दुख की घड़ी में जन्मदिन अपनी मां की वजह से ही सेलिब्रेट किया। श्रीदेवी जाह्नवी के जन्मदिन को लेकर बेहद उत्साहित थीं और पिछले कुछ समय से बेटी के बर्थडे की तैयारियां भी कर रही थीं। श्रीदेवी की इच्छा को पूरा करने के लिए पति बोनी कपूर ने जाह्नवी कपूर का जन्मदिन मनाया।

