जनता कर्फ्यू पर Sonam Kapoor ने खुद पर बने मीम पर किया रिएक्ट, तो बोल पड़े फैंस

Janata CurFew, Sonam Kapoor : सोनम कपूर और उनके एक्सेंट को लेकर मीम्स सामने आते रहते हैं। इस बार एक और मीम सामने आया जिसे देख कर सोनम कपूर ने भी रिएक्ट किया। इस मीम को बनाने वाली लड़की वीडियो में सोनम कपूर के एक्सेंट को कॉपी करती है और कोरोनावायरस, जनता कर्फ्यू और Quarantine पर जोक ब्रेक करती है।

वीडियो में सोनम की एक्टिंग कर लड़की कहती है- ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड फॉर माय फर्स्ट कर्फ्यू, आई वॉश माय हेयर लॉरियल-क्योंकि हमें नाज है खुद पर। यू नो जब मुझे इस पूरे Quarantine कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला तो मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं अब क्या करूंगी। इसकेबाद अनुज मेरे पार आया सारे शूज लेकर। फिर नमो ने कर्फ्यू थिंग अनाउंस कर दिया। तो मैंने कहा डूड मुझे नई ड्रेस चाहिए। मुझे परफेक्ट लगना चाहिए। तो मैंने सभ्या को कॉल किया औऱ कहा आई डोन्ट केयर तुम्हारा स्टोर खुला है या नहीं। अपने वर्कर से कहो कि घर से काम करे और मेरी ड्रेस तैयार करें। फिर नमो ने थाली के लिए भी कहा-तो मैंने गूगल पर सर्च किया कि थाली क्या होती है। जब मुझे पता चला तो मुझे मेरे घर का किचन ही नहीं मिला।’

सोनम कपूर ने इस मीम वाले वीडियो को देख कर पोस्ट किया- ‘ओह हिलेरियर… प्लीज Quarantine के लिए इस लड़की का पेज देखिए। रेहा कपूर मुझे लगता है -मेरे एक्सेंट की बहुत बेहतर नकल करती हैं ये।’

This is tooo hilarious.. please watch her page for some quarantine respite! I think @RheaKapoor imitates my accent much better! https://t.co/NdBF6ADfOW

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) March 22, 2020