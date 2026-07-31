थलापति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ को कर्नाटक में बड़ा झटका लगा है। कावेरी जल विवाद के चलते राज्य के कई सिनेमाघरों ने फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक सरकार और विभिन्न कन्नड़ संगठनों के बीच कावेरी मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के साथ प्रस्तावित बैठक फिलहाल टाल दी गई है। उनके मुताबिक, कावेरी जल विनियमन प्राधिकरण (CWRA) के हालिया फैसले के बाद राज्य का माहौल बैठक के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इसे बाद में आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कर्नाटक को CWRA और CWMA के फैसलों का पालन करना ही होगा। इसी मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है।

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कन्नड़ संगठनों ने किया बंद का ऐलान

कावेरी विवाद को लेकर कई कन्नड़ संगठनों की बैठक हुई, जिसमें वाटल नागराज ने 13 अगस्त को कर्नाटक बंद का ऐलान किया। उनका दावा है कि इस बंद को 1,600 से अधिक कन्नड़ संगठनों और करीब 1,000 अन्य संस्थाओं का समर्थन मिला है। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स समेत कई संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है।

वाटल नागराज ने कहा कि उनकी मांग साफ है कि किसी भी हालत में तमिलनाडु को कावेरी का पानी नहीं छोड़ा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पानी की मांग को लेकर बेंगलुरु आते हैं तो उनके दौरे का विरोध किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट पर भी प्रदर्शन होगा।

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बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन

विवाद के बीच भी ‘जन नायकन’ की कमाई पर खास असर नहीं दिख रहा। फिल्म दुनियाभर में शानदार कारोबार कर रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को फिल्म ने वैश्विक स्तर पर करीब 10 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जो वीकडे के हिसाब से मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है। इसके साथ ही फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 255 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है।