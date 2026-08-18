अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय की बतौर एक्टर आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे लोगों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। अब इस फिल्म को लेकर यह अपडेट आया है कि ये मूवी जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर तब आप इस मूवी को थिएटर में देखने से चूक गए थे, तो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको एन्जॉय कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ‘जन नायकन’ कब और कहां आ रही है।

ओटीटी पर कब और कहां आएगी ‘जन नायकन’

ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 तमिल ने ‘जन नायकन’ से जुड़ा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और साथ ही यह भी बताया कि ये फिल्म 21 अगस्त को ओटीटी पर आ रही है। पोस्टर और वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, “थंगमेय… थलापति… जन नायकन आप सबसे मिलने के लिए तैयार हैं, 21 अगस्त को जी5 पर।”

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इसे देख कर ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये मूवी तमिल में ही ओटीटी पर आने वाली है। हिंदी के दर्शकों को इसे देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई, उससे पहले इसकी रिलीज में काफी देरी भी हुई थी। वहीं, जन नायकन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, इस मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 227 करोड़ से ज्यादा एक बिजनेस किया था और वर्ल्डवाइड यह आंकड़ा 300 करोड़ के पार हुआ था।

‘जन नायकन’ स्टोरी और स्टारकास्ट

विजय के अलावा इस मूवी में बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज समेत कई कलाकार नजर आए थे। फिल्म की कहानी थलापति वेत्री कोंदर पर आधारित है, जो विजि (ममिता बैजू) की जिम्मेदारी लेता है और उसे स्ट्रॉन्ग और इन्डिपेन्डेंट महिला बनाना चाहता है, जो आर्मी ज्वाइन करती है। लेकिन उसकी लाइफ तब बदल जाती है, जब उसे अपने पुराने दुश्मन का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म का निर्देशन एच विनोत ने किया था और इसे प्रोड्यूस वेंकट के नारायण ने किया था।

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