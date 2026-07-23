Jana Nayagan Movie Review: अभिनेता से राजनेता बने विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लेकिन फिल्म को देखने के बाद दर्शकों के बीच एक मायूसी देखी गई, क्योंकि फिल्म उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। यह फिल्म विजय के शानदार तीन दशक लंबे करियर को अलविदा कहने के लिए बनाई गई थी, जिसमें उन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है।

जब ‘जन नायकन’ सिनेमाघरों में पहुंची, तब तक विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके थे, जिससे फिल्म की अहमियत और भी बढ़ गई। इस फिल्म से उम्मीद सिर्फ एक और विजय एंटरटेनर की नहीं थी, बल्कि यह उनके करियर का आखिरी अध्याय और वह आखिरी फिल्म थी, जिसका अंतिम दृश्य दर्शकों की यादों में हमेशा के लिए बसने वाला था।

यह भी पढ़ें- Jana Nayagan Movie Review: थिएटर के बाहर फैंस ने विजय की फिल्म के पोस्टर पर डाला दूध और की आरती, यहां पढ़ें फिल्म का रिव्यू

विजय को नहीं मिली डिजर्विंग विदाई

सिनेमाघर में बैठकर जब दर्शक विजय को आखिरी बार पर्दे पर अपना जादू बिखेरते देखते हैं, तो फिल्म के कमजोर पड़ते जाने के बीच मन में उत्साह से ज्यादा एक बड़े मौके के हाथ से निकल जाने का एहसास होता है। विजय अपने फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं, बल्कि कई जगह उससे भी आगे निकल जाते हैं। अफसोस, फिल्म उन्हें वह विदाई नहीं दे पाती, जिसके वे हकदार थे।

भगवंत केसरी से प्रेरित लगी कहानी

एच. विनोद के निर्देशन में बनी ‘जन नायकन’ तेलुगु की हिट फिल्म ‘भगवंत केसरी’, जिसका निर्देशन अनिल रविपुडी ने किया था, से प्रेरित नजर आती है। फिल्म की मूल कहानी को बरकरार रखते हुए इसे लोकतंत्र, आधुनिक युद्ध और सिस्टेमिक भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से जोड़कर एक राजनीतिक एक्शन थ्रिलर का रूप दिया गया है। कागज पर देखें तो यह एक मजबूत भावनात्मक कहानी को बड़े स्तर पर पेश करने की अच्छी कोशिश थी, लेकिन पर्दे पर फिल्म दो अलग-अलग कहानियों के मेल जैसी महसूस होती है, जो अपनी जगह पूरी तरह असर नहीं छोड़ पातीं।

बॉबी देओल बतौर विलेन पड़ें फीके

फिल्म की कहानी विजय द्वारा निभाए गए पूर्व पुलिस अधिकारी वेत्री कोंडन के इर्द-गिर्द घूमती है। उसकी जिंदगी तब एक नए संघर्ष में फंस जाती है, जब उसके करीब रहने वाली एक युवा लड़की, जिसका किरदार ममिता बैजू ने निभाया है, एक बड़े खतरे का सामना करती है। यह खतरा एक ताकतवर अंतरराष्ट्रीय हथियार कारोबारी फीनिक्स से जुड़ा है, जिसका किरदार बॉबी देओल ने निभाया है।

यह भी पढ़ें- ‘जन नायकन’ की रिलीज पर विजय के फैंस का जश्न, पोस्टरों पर चढ़ाया दूध, उतारी आरती

फिल्म का पहला भाग भगवंत केसरी की कहानी से काफी मेल खाता है। विजय की एंट्री एक कैदी के रूप में होती है और जेल में दिखाया गया एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस उनकी शारीरिक ताकत और दबदबा स्थापित करता है। इसके बाद बॉबी देओल के किरदार फीनिक्स को एक लंबा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और यहीं से फिल्म की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं।

खराब वीएफएक्स और नकली विजुअल्स की भरमार

एच. विनोद ने फीनिक्स के किरदार को बड़ा और खतरनाक दिखाने के लिए अफ्रीका के गृहयुद्ध, पाकिस्तान के आतंकी हमले, ड्रोन वॉर और इंसानों से लड़ते रोबोट जैसी कई चीजें कहानी में डाल दी हैं। लेकिन ये सब पर्दे पर बिल्कुल भी असरदार नहीं लगता। बड़े बजट और तीन साल के समय के बावजूद फिल्म का VFX काफी खराब है।

AI से बनाए गए विजुअल्स नकली और अधूरे दिखते हैं। फीनिक्स को एक बड़े ग्लोबल विलेन के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन कमजोर एक्शन और खराब VFX की वजह से वह खतरनाक कम और वीडियो गेम के किरदार जैसा ज्यादा नजर आता है।

जरूरत से ज्यादा चीजों को शामिल करना, सबसे बड़ी गलती

‘जन नायकन’ की सबसे बड़ी समस्या किसी एक फैसले या गलती में नहीं है। असली दिक्कत यह है कि फिल्म एक साथ बहुत कुछ बनने की कोशिश करती है। यह महिला सशक्तिकरण की कहानी, राजनीतिक थ्रिलर, मॉडर्न वॉरफेयर फिल्म, पारिवारिक भावनाओं से भरी कहानी, मास एक्शन एंटरटेनर, चुनावी कैंपेन वीडियो, विजय को श्रद्धांजलि देने वाली विदाई फिल्म और भारतीय लोकतंत्र पर एक बड़ा संदेश—सब कुछ एक साथ दिखाना चाहती है। जिस वजह से फिल्म में कोई भी चीज साफ उभर कर नहीं आ पाई।