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Jana Nayagan Film Review LIVE: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और साउथ सुपरस्टार की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जन नायकन’ आज 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। बतौर अभिनेता इसे जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। ऐसे में हर कोई इसे देखने के लिए उत्साहित है। बता दें कि ‘जन नायकन’ साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है, क्योंकि यह जनवरी से विवादों में फंसी हुई है।

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एच. विनोथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है और इसका निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया। रिलीज में देरी, ऑनलाइन लीक और सेंसर बोर्ड के साथ लंबा विवाद खत्म करके आखिरकार यह मूवी थिएटर्स में आ गई है। चलिए आपको बताते हैं कि यह मूवी कैसी है और लोगों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी है।

Live Updates
10:03 (IST) 23 Jul 2026

Jana Nayagan Review LIVE: अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर देखने पहुंचे विजय की फिल्म

तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर तमिलनाडु के सीएम और अभिनेता विजय की फिल्म जन नायकन देखने के लिए सत्यम थिएटर गए।

09:27 (IST) 23 Jul 2026

Jana Nayagan Review LIVE: फैंस ने किया थिएटर के बाहर डांस

एक्टर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के फैंस आज दुनिया भर के थिएटर में फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज से पहले कर्पगम कॉम्प्लेक्स के बाहर डांस और जश्न मना रहे हैं।

09:01 (IST) 23 Jul 2026

Jana Nayagan Review LIVE: बॉबी देओल ने चुराई लाइमलाइट

विजय की 'जन नायकन' के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर रिव्यू शेयर करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने लिखा कि बॉबी देओल ने शानदार काम किया है और उन्होंने शो चुरा लिया।

08:30 (IST) 23 Jul 2026

Jana Nayagan Review LIVE: ‘जन नायकन’ की कास्ट

विजय के साथ फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और नारैन जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए।

08:10 (IST) 23 Jul 2026

Jana Nayagan Review LIVE: बेंगलुरु के मल्टीप्लेक्स में 2500 रुपये तक टिकट की कीमत

तमिलनाडु में टिकट की कीमत 54 रुपये से 190 रुपये के बीच रखी गई है, जबकि बेंगलुरु के कुछ मल्टीप्लेक्स में प्रीमियम रिक्लाइनर सीट की कीमत 2500 रुपये तक पहुंच गई है।

07:57 (IST) 23 Jul 2026
Jana Nayagan Review: ओपनिंग डे पर 80 करोड़ से 100 करोड़ कमा सकती है फिल्म

ट्रेड एक्सपर्ट्स और सैकनिल्क के अनुमान के अनुसार फिल्म पहले दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग कर सकती है। हालांकि अंतिम आंकड़ा स्पॉट बुकिंग और दर्शकों की प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करेगा।

07:38 (IST) 23 Jul 2026
Jana Nayagan Review LIVE: 2500 स्क्रीन पर रिलीज हुई 'जन नायकन'

विजय की फिल्म देशभर में 2500 स्क्रीन पर रिलीज हुई है और कई जगहों पर सुबह 6 बजे से शो शुरू हो हुए। हालांकि तमिलनाडु में, जहां विजय की सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है, पहला शो सुबह 9 बजे से होगा।

07:25 (IST) 23 Jul 2026
Jana Nayagan Release: फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे फैंस

फैंस के बीच थलापति के नाम से मशहूर अभिनेता विजय की आखिरी फिल्म देखने के लिए फैंस फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने थिएटर पहुंचना शुरू हो गए हैं।