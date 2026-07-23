Jana Nayagan Film Review LIVE: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और साउथ सुपरस्टार की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जन नायकन’ आज 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। बतौर अभिनेता इसे जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। ऐसे में हर कोई इसे देखने के लिए उत्साहित है। बता दें कि ‘जन नायकन’ साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है, क्योंकि यह जनवरी से विवादों में फंसी हुई है।

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एच. विनोथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है और इसका निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया। रिलीज में देरी, ऑनलाइन लीक और सेंसर बोर्ड के साथ लंबा विवाद खत्म करके आखिरकार यह मूवी थिएटर्स में आ गई है। चलिए आपको बताते हैं कि यह मूवी कैसी है और लोगों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी है।

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