Jana Nayagan Box Office Collection Day 6: सीएम विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल करती दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ जहां फैंस विजय को आखिरी बार पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म के कलेक्शन में कोई भारी उछाल देखने नहीं मिल रहा है।

लंबे समय के इंतजार के बाद फिल्म ‘जन नायकन’ सिनेमाघरों में 23 जुलाई को रिलीज हुई थी। जिसके बाद फिल्म ने अब तक 150 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। चलिए बताते हैं फिल्म ‘जन नायकन’ का रिलीज के छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल रहा।

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150 करोड़ रुपये के आंकड़े को नहीं छू पाई ‘जन नायकन’

बतौर एक्टर विजय ने एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बनाई, जिसका जोर हम लोगों ने तमिलनाडू के चुनाव में साफ देखा। अब फिल्मी करियर छोड़ने के बाद अब विजय तमिलनाडू के सीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म जब बड़े पर्दे पर रिलीज हुई तो फिल्म से काफी उम्मीदे थीं। फिल्म ‘जन नायकन’ ने रिलीज के छठे दिन सिर्फ 8 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वीकेंड के बाद फिल्म के कलेक्शन मे लगातार गिरावट देखने मिल रही है।

‘जन नायकन’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

छठे दिन ‘जन नायकन’ ने देशभर में 10,413 शोज के जरिए सिर्फ 8 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की भारत में कुल नेट कमाई 143 करोड़ रुपये और कुल ग्रॉस कलेक्शन 167.57 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

वहीं, विदेशों में फिल्म ने छठे दिन 3 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार किया, जिसके बाद इसका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 78.50 करोड़ रुपये हो गया है। इसी के साथ फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 246.07 करोड़ रुपये पर पहुंच चुका है। अपनी रिलीज के 6 दिन बाद भी फिल्म 150 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन से 7 करोड़ रुपये पीछे है।

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सिनेमाघरों में दर्शक कितने पहुंचे

छठे दिन फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों मे करीब 19.8% ऑक्युपेंसी रही। तमिल भाषा में फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है, लकिन विजय की आखिरी फिल्म होने के हिसाब से इसके कलेक्शन में उम्मीद मुताबिक उछाल देखने नहीं मिला।

बता दें कि KVN प्रोडक्शंस के बैनर तले वेंकट के. नारायणन द्वारा प्रोड्यूस की गई ‘जन नायकन’ में पूजा हेगड़े और ममिता बैजू के साथ-साथ नासिर, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, नारायण और प्रियामणि हैं। वहीं, फिल्म का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है।