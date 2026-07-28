अभिनेता से राजनेता बने सीएम जोसेफ विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ लंबी देरी के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ‘जन नायकन’ विजय की आखिरी फिल्म बताई जा रही है। राजनीति में कदम रखने से पहले इस फिल्म में आखिरी बार विजय ने काम किया था। 23 जुलाई को रिलीज होने के बाद इस फिल्म की कमाई पांचवें दिन कुछ खास नही रही है बल्कि पहले से ज्यादा गिरावट देखने मिली है।

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पांचवें दिन फिल्म ‘जन नायकन’ की कमाई में गिरावट

पहले दिन फिल्म ने 42.7 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 21.15 करोड़ और तीसरे दिन 28.90 करोड़ रुपये का नेट कारोबार किया। अब पांचवें दिन फिल्म की कमाई में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है।

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, पांचवें दिन ‘जन नायकन’ ने भारत में 10,436 शोज से 10.15 करोड़ रुपये की नेट कमाई दर्ज की। इसके साथ ही फिल्म का कुल भारत ग्रॉस कलेक्शन 157.74 करोड़ रुपये और कुल भारत नेट कलेक्शन 134.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

विदेशों में कैसा रहा फिल्म का प्रदर्शन

विदेशी बाजार में फिल्म ने पांचवें दिन सिर्फ 4.00 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 75.50 करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 233.24 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

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रिलीज के बाद पहले सोमवार को फिल्म का बंटाधार

रिलीज के बाद ये फिल्म के लिए पहला सोमवार था, जिसमें फिल्म ने उम्मीद से काफी कम कमाई की, हालांकि वीकेंड पर फिल्म ने अच्छी कमाई की। पांचवें दिन फिल्म के लिए सिनेमाघरों मे करीब 21.7% ऑक्युपेंसी रही। तमिल भाषा में फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है, लकिन विजय की आखिरी फिल्म होने के हिसाब से इसके कलेक्शन में उम्मीद मुताबिक उछाल देखने नहीं मिला।

बता दें कि KVN प्रोडक्शंस के बैनर तले वेंकट के. नारायणन द्वारा प्रोड्यूस की गई ‘जन नायकन’ में पूजा हेगड़े और ममिता बैजू के साथ-साथ नासिर, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, नारायण और प्रियामणि हैं। वहीं, फिल्म का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है।