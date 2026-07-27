Jana Nayagan Box Office Collection Day 4: कई महीनों की देरी और रिलीज को लेकर हुए विवादों के बाद आखिरकार विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। राजनीति में पूरी तरह कदम रखने से पहले इसे विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। फिल्म को पहले दिन शानदार शुरुआत मिली और इसने 42.7 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया। दूसरे दिन फिल्म ने 21.15 करोड़ रुपये नेट कमाए। वहीं, तीसरे दिन कमाई में फिर से जबरदस्त उछाल देखने को मिला और फिल्म ने 28.90 करोड़ रुपये नेट का कारोबार किया।

अब ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, विजय की ‘जन नायकन’ ने चौथे दिन यानी रविवार को 12,107 शो में 32 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इससे भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 145.98 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 124.75 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, विदेशों में फिल्म ने चौथे दिन 10 करोड़ रुपये कमाए, जिससे विदेश में कुल ग्रॉस कलेक्शन 71.50 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 217.48 करोड़ रुपये हो गया है।

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रविवार को फिल्म की कुल तमिल ऑक्यूपेंसी 69.04% रही। दिन चढ़ने के साथ ऑक्यूपेंसी में सुधार हुआ। सुबह के शो में यह 59.23% थी, इसके बाद दोपहर में 76.62%, शाम को 78.46% और रात के शो के दौरान सबसे ज़्यादा 61.85% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। मुख्य बाजारों में जैसे चेन्नई में 1,038 शो में सबसे ज्यादा 91.8% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जबकि बेंगलुरु में 686 शो में 54.3% ऑक्यूपेंसी रही।

अलग-अलग भाषाओं के अनुसार फिल्म का बिजनेस

अगर ‘जन नायकन’ के अलग-अलग भाषाओं के कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने हिंदी में 4,557 शो में 3.35 करोड़ रुपये का बिजनेस किया और इसकी ऑक्यूपेंसी 19% रही। इसके अलावा तमिल में फिल्म में सबसे ज्यादा 6,347 शो से 27.30 करोड़ रुपये कमाए और ऑक्यूपेंसी 67% रही। तेलुगु में 1.35 करोड़ रुपये कमाए।

बता दें कि KVN प्रोडक्शंस के बैनर तले वेंकट के. नारायणन द्वारा प्रोड्यूस की गई ‘जन नायकन’ में पूजा हेगड़े और ममिता बैजू के साथ-साथ नासिर, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, नारायण और प्रियामणि हैं। वहीं, फिल्म का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है।

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