अभिनेता से तमिलनाडु के सीएम बने जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ आखिरकार 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस मूवी ने ओपनिंग डे पर ऑफिस ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की और भारत में पहले दिन 42.7 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। हालांकि, शुक्रवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली। दूसरे दिन फिल्म ने 21.15 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। अब तीसरे दिन ‘जन नायकन’ की कमाई में 34.8% की वृद्धि हुई है।

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, विजय की फिल्म ने शनिवार को 12,299 शो से 28.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 108.34 करोड़ रुपये और कुल नेट कमाई 92.35 करोड़ रुपये हो गई है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि ये फिल्म रविवार तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी।

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‘जन नायकन’ ने हिंदी में 4,628 शो से 2.70 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। तमिल में मूवी ने सबसे ज्यादा 6,368 शो से 24.40 करोड़ रुपये कमाए और तेलुगु में मूवी ने 1,303 शो में 1.40 करोड़ रुपये की कमाई की।

वर्ल्डवाइड 200 करोड़ कमाने के करीब फिल्म

वहीं, विदेशों में फिल्म ने तीसरे दिन 20 करोड़ रुपये जमा किए, जिससे अब तक इसकी कुल ओवरसीज कमाई 63.50 करोड़ रुपये हो गई है। इससे दुनिया भर में कुल कमाई 171.84 करोड़ रुपये हो गई है। ऐसे में अब जल्द ही यह मूवी दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी।

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शनिवार को फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 61.04% रही, जिसमें मॉर्निंग शो में 42.92%, दोपहर के शो में 59.31%, शाम के शो में 67% और नाइट शो के दौरान 74.92% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई।

‘जन नायकन’ की कास्ट

‘जन नायकन’ विजय के तीन दशक लंबे और 60 से ज्यादा फिल्मों वाले करियर का समापन है। अनिरुद्ध रविचंदर के संगीत वाली इस मूवी में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, प्रियामणि, गौतम वासुदेव मेनन और प्रकाश राज भी अहम भूमिकाओं में हैं।

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