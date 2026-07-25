Jana Nayagan Box Office Day 2: सीएम विजय की बतौर एक्टर आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ 23 जुलाई को रिलीज हुई, जिसके बाद फिल्म को दर्शकों से मिले जुले रिएक्शन मिले। क्रिटिक्स की तरफ से भी फिल्म को कुछ खास अच्छा रिव्यू नहीं मिला, जिसके बाद फिल्म के कलेक्शन पर भी इसका असर देखने मिला। पहले दिन फिल्म ने जहां भारत में करीब 42 करोड़ रुपये की कमाई की थी, दूसरे दिन फिल्म की कलेक्शन में 50 प्रतिशत की गिरावट देखने मिली है।

शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, विजय की इस आखिरी फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। तमिलनाडु के साथ-साथ कई इंटरनेशनल मार्केट्स में भी फैंस पहले दिन के पहले शो का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में पहुंचे।

जन नायकन की दूसरे दिन की कमाई

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ‘जन नायकन’ ने दूसरे दिन भारत में 12,190 शोज से 21.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की अब तक की इंडिया में ग्रॉस कमाई 75 करोड़ रुपये और इंडिया में नेट कलेक्शन 63.85 करोड़ रुपये हो गया है।

वहीं, ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने दूसरे दिन 10 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे विदेशों में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 37.50 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इस तरह ‘जन नायकन’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 112.50 करोड़ रुपये हो गया है।

100 करोड़ क्लब में शामिल होने से चूकी

विजय की इस पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। हालांकि, दमदार ओपनिंग के बावजूद ‘जन नायकन’ पहले दिन 100 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड क्लब में शामिल होने से चूक गई। इतना ही नहीं, फिल्म विजय की पिछली ब्लॉकबस्टर ‘द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ के फर्स्ट डे कलेक्शन का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाई। हालांकि वीकेंड पर फिल्म के अच्छा कलेक्शन करने की उम्मीद है।

7 महीने की लंबी कानूनी लड़ाई

सीएम विजय की प्रख्याति देश विदेश भरपूर हैं, इसके बावजूद फिल्म पर इसका खास कोई असर नहीं दिखा। एच विनोथ के निर्देशन में बनी फिल्म में विजय के अलावा बॉबी देओल, ममिता बैजू, पूजा हेगड़े और प्रकाश राज मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। फिल्म को अपनी रिलीज के लिए करीब 7 महीने की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी।

सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को 12 जरूरी बदलावों के बाद ‘ए’ सर्टिफिकेट के साथ 9 जुलाई को मंजूरी दी थी, जिसके बाद बिना किसी देरी के इसे 23 जुलाई को देशभर में रिलीज कर दिया गया।