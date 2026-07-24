Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: कई अड़चनों के बाद, एक्टर से सीएम बने विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ आखिरकार 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। फिल्म ने भारत में 48.27 करोड़ के साथ खाता खोला, लेकिन इसके बावजूद ये ‘गोट’, ‘लियो’ और ‘जेलर’ से पीछे रह गई।

सैकनिल्क के मुताबिक ‘जन नायकन’ ने रिलीज के पहले दिन भारत में लगभग 41 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं, भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 48.27 करोड़ रुपये रहा।

फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ग्लोबली भी इसका प्रदर्शन अच्छा रहा। ‘जन नायकन’ ने विदेशी बाजार में लगभग 30 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की कमाई की। जिसके बाद फिल्म का पहले दिन का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 78.27 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

शुरुआती आंकड़े के मुताबिक विजय की आखिरी फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह था। तमिलनाडु समेत कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी फैंस पहले दिन के पहले शो के लिए बड़ी संख्या में सिनेमाघर पहुंचे।

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वैसे तो विजय की इस राजनीतिक एक्शन ड्रामा को शानदार शुरुआत मिली। मगर एक अच्छी ओपनिंग के बावजूद ‘जन नायकन’ पहले दिन 100 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड क्लब में जगह बनाने से चूक गई। साथ ही यह विजय की पिछली ब्लॉकबस्टर ‘द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ (GOAT) के पहले दिन के कलेक्शन को भी पीछे नहीं छोड़ सकी।

बाकी फिल्मों के आंकड़े

‘द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ ने पहले दिन भारत में 44 करोड़ रुपये और 51.39 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की कमाई की थी। इसके अलावा फिल्म ने विदेशों में 48 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जिससे उसका पहले दिन का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 99.39 करोड़ रुपये पहुंच गया था।

वहीं बात विजय की सुपरहिट फिल्म ‘लियो’ की करें तो इसने भी ‘जन नायकन’ की तुलना में पहले दिन कहीं अधिक वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। फिल्म ने भारत में ही 64 करोड़ से शुरुआत की थी।

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रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर’ की बात करें तो इस फिल्म ने पहले दिन भारत में 56.36 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। वहीं विदेशों में 40 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म ने पहले दिन वर्ल्डवाइड कलेक्शन 96.36 करोड़ रुपये कमाये थे।

बता दें कि ‘जन नायकन’ का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है। इस फिल्म में विजय के अलावा फिल्म में ममिता बैजू, प्रकाश राज, बॉबी देओल, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियामणि और नारायण भी अहम भूमिकाओं में हैं।