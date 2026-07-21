तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज में अब 48 घंटे से भी कम समय बचा है। निर्देशक एच विनोथ की यह मूवी लंबे समय के संघर्ष के बाद आखिरकार 23 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसे विजय के अभिनय करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, इसलिए फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में फिल्म के पहले शो सुबह 6 बजे से शुरू होंगे। बता दें कि फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है।

एडवांस बुकिंग में की 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई

रिलीज से पहले ही ‘जन नायकन’ ने एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन किया है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 21 जुलाई सुबह 9 बजे तक फिल्म ने भारत में पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग से 15.09 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीट्स सहित) का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।

यह भी पढ़ें: ‘मेरे देश के बच्चे आतंकवादी नहीं है’, जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी प्रोटेस्ट की तस्वीरें और वीडियो देख भड़के ये सितारें

फिल्म के तमिल वर्जन ने सबसे ज्यादा कमाई की है। जिसके अब तक 4,17,636 टिकट बिक चुके हैं और 5,091 शोज के जरिए लगभग 10.22 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। वहीं, तेलुगु वर्जन ने 12 लाख रुपये से थोड़ा ज्यादा और हिंदी वर्जन ने करीब 29 हजार रुपये की कमाई की है।

राज्यों की बात करें, तो तमिलनाडु से सबसे ज्यादा 6.74 करोड़ रुपये का कलेक्शन आया है। इसके बाद कर्नाटक से 4.88 करोड़ रुपये और केरल से 1.8 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है।

‘लियो’ और ‘द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ से पीछे

हालांकि, फिल्म की एडवांस बुकिंग मजबूत रही है, लेकिन यह विजय की पिछली दो फिल्मों के रिकॉर्ड से फिलहाल पीछे चल रही है। विजय की 2024 में रिलीज हुई ‘द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ ने पहले दिन के लिए 29.83 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग की थी और दुनिया भर में 126.32 करोड़ रुपये की ओपनिंग हासिल की थी। वहीं, 2023 में रिलीज हुई ‘लियो’ ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग से 46.36 करोड़ रुपये जुटाए थे और रिलीज के दिन दुनिया भर में 148.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

क्या ‘कूली’ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी फिल्म?

सैकनिल्क के अनुमान के मुताबिक, मौजूदा रफ्तार को देखते हुए ‘जन नायकन’ भारत में पहले दिन 50 से 60 करोड़ रुपये के बीच की ओपनिंग ले सकती है। हालांकि, रिलीज से पहले अगर टिकटों की बिक्री में तेजी आती है तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ‘जन नायकन’ रजनीकांत की ‘कूली’ के 151 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। इसका जवाब 23 जुलाई को फिल्म की रिलीज के बाद ही मिलेगा।

‘जन नायकन’ की कास्ट

बता दें कि फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, प्रियामणि, नारायण और नासर अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है।

यह भी पढ़ें: ‘अन्याय नहीं करना चाहता था’, सिद्धार्थ ने बताया क्यों साइन की ‘ऑपरेशन सफेद सागर’, बोले- मैं डरा हुआ था…