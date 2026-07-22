तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जन नायकन’ इस गुरुवार सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म ऐसे समय में आ रही है जब विजय कुछ महीने पहले ही अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम की जीत के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। एच विनोथ के निर्देशन में बनी यह एक्शन थ्रिलर 23 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म को रिलीज से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के साथ कई महीनों तक चली प्रक्रिया और देरी का सामना करना पड़ा।

‘जन नायकन’ की अनुमानित ओपनिंग

लगातार देरी के कारण ‘जन नायकन’ इस साल की शुरुआत में ऑनलाइन लीक भी हो गई थी। इंडस्ट्री ट्रैकर्स के मुताबिक, इसे 1.20 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसके बावजूद फिल्म की थिएटर रिलीज को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म देशभर में 2500 स्क्रीन पर रिलीज होगी और कई जगहों पर सुबह 6 बजे से शो शुरू हो जाएंगे। हालांकि तमिलनाडु में, जहां विजय की सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है, पहला शो सुबह 9 बजे से होगा।

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100 करोड़ तक कमा सकती है फिल्म

अब तक फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए भारत में 15.09 करोड़ रुपये और दुनियाभर में करीब 30 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। ट्रेड एक्सपर्ट्स और सैकनिल्क के अनुमान के अनुसार फिल्म पहले दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग कर सकती है। हालांकि अंतिम आंकड़ा स्पॉट बुकिंग और दर्शकों की प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करेगा।

‘जन नायकन’ एडवांस बुकिंग

भारत में हुई 15.09 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग में सबसे बड़ा योगदान तमिल वर्जन का है। इसने 5091 शोज के लिए 4.17 लाख टिकट बेचकर 10.22 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके बाद तेलुगु डब वर्जन ‘जन नायकुडु’ का नंबर आता है, जिसने लगभग 12 लाख रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की है।

वहीं हिंदी डब वर्जन ‘जन नेता’ की शुरुआत अभी तक काफी धीमी रही है। फिल्म ने ओपनिंग डे के लिए सिर्फ 7200 टिकट बेचे हैं, जिनमें PVR में 5100, INOX में 1600 और Cinepolis में 500 टिकट शामिल हैं। टिकट की कीमतों में भी अलग-अलग राज्यों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

तमिलनाडु में टिकट की कीमत 54 रुपये से 190 रुपये के बीच रखी गई है, जबकि बेंगलुरु के कुछ मल्टीप्लेक्स में प्रीमियम रिक्लाइनर सीट की कीमत 2500 रुपये तक पहुंच गई है। इसके बावजूद फिल्म के 5.01 लाख से ज्यादा टिकट BookMyShow पर बिक चुके हैं।

विदेशों में भी जबरदस्त क्रेज

‘जन नायकन’ को विदेशों में भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, खासकर नॉर्थ अमेरिका में। वहां एडवांस बुकिंग से 3.5 लाख डॉलर (करीब 2.93 करोड़ रुपये) की कमाई हो चुकी है। इसमें अकेले अमेरिका का योगदान 2.29 लाख डॉलर (करीब 1.92 करोड़ रुपये) है। हालांकि, फिल्म की बुकिंग की रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी तब थी जब इसे पहले 9 जनवरी को रिलीज किया जाना था।

फिल्म में किए गए बड़े बदलाव

KVN प्रोडक्शंस के प्रमुख ने पुष्टि की है कि दर्शकों को थिएटर में जो फिल्म देखने को मिलेगी, वह पिछले साल CBFC को भेजे गए वर्जन से काफी अलग होगी। सात महीने की देरी के दौरान फिल्म में नया फुटेज जोड़ा गया, नए गाने शामिल किए गए और कई बदलाव किए गए। फिल्म के टाइटल कार्ड में विजय को सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया है। साथ ही उनकी राजनीतिक पार्टी से जुड़े कई संकेत और संदर्भ भी फिल्म में जोड़े गए हैं।

CBFC ने फिल्म में करीब 20 सेकंड की कटौती, 10 सेकंड का रिप्लेसमेंट फुटेज और कुछ धार्मिक संदर्भों को म्यूट करने के निर्देश दिए थे। ‘जन नायकन’ को विजय की सिनेमा से विदाई के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब वह पूरी तरह राजनीति पर ध्यान देने वाले हैं। फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और नारैन जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

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