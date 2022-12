जेम्स कैमरून (James Cameron) की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (Avatar: The Way of Water) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। ‘अवतार'(Avatar) के फैंस पिछले 13 साल से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लंबे इंतजार के बाद फिल्म 16 दिसंबर को रिलीज की हो गई है। इस फिल्म को पूरी दुनिया में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है।

भारत में भी यह फिल्म जबर्दस्त प्रदर्शन कर रही है। पहले दिन की छप्परफाड़ कमाई के बाद अब दूसरे दिन का कलेक्शन भी चौंका देने वाला है। समुद्र और उसके बीच बसी नावी की नीली दुनिया से रूबरू कराने वाली ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर'(Avatar 2 Collection) ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं वर्ल्डवाइड भी शानदार कलेक्शन कर रही है। जिसके देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म हॉलीवुड फिल्मों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है।

फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अवतार 2 को लेकर सिने प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ ने एडवांस बुकिंग में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म ने पहले दिन कुल 41 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया था। जिसमें अंग्रेजी भाषा में 21.7 करोड़, हिंदी में 11.5 करोड़, तेलुगू में 5 करोड़, तमिल में 2.5 करोड़ और मलयालम में 30 लाख का बिजनेस किया था। इस कमाई के साथ ‘अवतार 2’ इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई थी।

फिल्म ने दूसरे दिन की ताबड़तोड़ कमाई

वहीं, अब फिल्म के दूसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म की कमाई में दूसरे दिन जबर्दस्त उछाल देखने को मिला है। फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनिवार को 46.50 करोड़ का बिजनेस किया है। इसके साथ ही अब फिल्म का कुल कलेक्शन 87.50 करोड़ हो गया है। ‘अवतार 2’ ने पहले ही दिन 52 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था।

अवतार 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

शनिवार के बाद फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 2 ही दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। वहीं जेम्स कैमरून की फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही शानदार शुरुआत की और अब वर्ल्डवाइड इसने 1500 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म रविवार छुट्टी के दिन भी शानदार कमाई करेगी। बता दें कि ‘अवतार 2’ ने 2022 की ओपनिंग में ‘ब्रह्मास्त्र’ और ‘आरआरआर’ जैसी फिल्म को पीछे छोड़ दिया है।