पेरिस में जयपुर के राजकुमार ने हॉलीवुड ऐक्ट्रेस की बेटी संग किया डांस, वीडियो वायरल

A filha da atriz @reesewitherspoon, Ava Phillippe foi uma das debutantes do @lebal.paris, que aconteceu esse final de semana no hotel @thepeninsulaparis. Ela usou um lindíssimo vestido dourado by @giambattistavalliparis e abriu o salão ao som de La La Land, dançando com o Marajá de Jaipur.👸🏼 #lebalparis #thepeninsulaparis #Paris #avaphillippe #lebaldesdebutantes

A post shared by Maria Paula Naves (@mariapaulanaves) on Nov 28, 2017 at 4:51pm PST