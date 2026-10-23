Jailer Box Office Collection Day 8: रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ 15 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। पहले ही दिन से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। रजनीकांत स्टारर फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही फिल्म ने दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ यह अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है।

‘जेलर 2’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस फिल्म ने अपने पहले पार्ट ‘जेलर’ और थलपति विजय की ‘लियो’ को भी पीछे छोड़ दिया है। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी ‘जेलर 2’ ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में भी अच्छी कमाई की थी। इसके ओपनिंग वीकेंड की प्री-सेल्स में ही करीब 80 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई हो गई थी। इसके बाद फिल्म ने पहले चार दिनों में ही दुनियाभर में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया।

‘जेलर 2’ को मिला दशहरे की छुट्टी का फायदा

फिल्म ने सोमवार को भी शानदार कमाई की और दशहरे की छुट्टी का फायदा उठाया। हालांकि, रिलीज के सातवें दिन यानी बुधवार को इसकी कमाई में पहली बड़ी गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को भी कलेक्शन में कमी आई, लेकिन फिल्म की कमाई का सिलसिला जारी रहा।

आठवें दिन ‘जेलर 2’ ने भारत में करीब 17 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की घरेलू कमाई 334 करोड़ रुपये नेट और 391.55 करोड़ रुपये ग्रॉस हो गई। वहीं, विदेशों में फिल्म ने आठ दिनों में 22.6 मिलियन डॉलर यानी शानदार कमाई दर्ज की। इस तरह फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 606 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

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‘2.0’ का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी

600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद ‘जेलर 2’ दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है। इसने रजनीकांत की पहली ‘जेलर’ के करीब 604 करोड़ रुपये और विजय की ‘लियो’ के करीब 605 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले फिल्म ने ‘कुली’ के करीब 518 करोड़ रुपये के कलेक्शन को भी मात दी थी।

‘जेलर 2’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रजनीकांत की ‘जेलर 2’ ने ओपनिंग डे पर भारत में 59.70 करोड़ का बिजनेस किया था। दूसरे दिन इसका कलेक्शन 37.10 करोड़ था। तीसरे दिन फिल्म ने 47.25 करोड़, चौथे दिन 55.85 करोड़, पांचवें दिन 42.35 करोड़ कमाये थे।

इसके बाद छठे दिन फिल्म का कलेक्शन 46.80 करोड़ रहा, सातवें दिन 28.15 करोड़ रहा और आठवें दिन इस फिल्म ने 17.15 करोड़ की कमाई की। इसके अलावा फिल्म ने गुरुवार को यानी आठवें दिन दुनियाभर में करीब 30 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। ट्रेड अनुमानों के मुताबिक, फिल्म जल्द ही ‘2.0’ का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह दुनियाभर में 700 करोड़ रुपये कमाने वाली पहली तमिल फिल्म बन जाएगी।

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सन पिक्चर्स के बैनर तले बनी ‘जेलर 2’ का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है। फिल्म में रजनीकांत टाइगर मुथुवेल पांडियन के रूप में नए दुश्मनों से भिड़ते नजर आते हैं। रम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना के साथ एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन और जतिन सरना अहम भूमिकाओं में हैं। वहीं, ऋतिक रोशन, मोहनलाल, शिवा राजकुमार और जैकी श्रॉफ कैमियो में नजर आते हैं। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है।