Jailer Box Office Collection Day 13: रजनीकांत स्टारर फिल्म ‘जेलर 2’ भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल का प्रदर्शन कर रही है। फिल्म के हिंदी डब वर्जन ने भी अब तक अच्छी कमाई की है। रजनीकांत की यह फिल्म हिंदी में कमाई के मामले में कोलिवुड की अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। आइए जानते हैं फिल्म के 13वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।

‘जेलर 2’ ने केरल में ‘बाहुबली 2’ के नौ साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा

एसएस राजामौली की फिल्म ‘बाहुबली 2’ ने रिलीज के महज चार दिनों के भीतर विक्रम की फिल्म ‘आई’ को पीछे छोड़ दिया था। विक्रम की इस फिल्म ने केरल में करीब 19.75 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। इसके साथ ही ‘बाहुबली 2’ केरल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नॉन-मलयालम फिल्म बन गई थी।

इसके बाद फिल्म ने करीब दो हफ्तों में केरल में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। इससे पहले राज्य में यह उपलब्धि केवल मोहनलाल की फिल्म ‘पुलिमुरुगन’ ने हासिल की थी। शुरुआती दो हफ्तों के बाद भी ‘बाहुबली 2’ सैकड़ों सिनेमाघरों में चलती रही। इस तरह फिल्म ने लाइफटाइम कलेक्शन का ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे अगले नौ साल तक कोई दूसरी गैर-मलयालम फिल्म नहीं तोड़ पाई।

हालांकि, अब रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिल्म ने रिलीज के 13वें दिन तक केरल में 72.85 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। इसके साथ ही इसने ‘बाहुबली 2’ के लगभग 72.25 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।

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रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 486.50 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक 415.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। जिसके बाद दुनियाभर में फिल्म की कुल कमाई 744 करोड़ रुपये पहुंच गई है।

रजनीकांत की ‘जेलर 2’ ने ओपनिंग डे पर भारत में 59.70 करोड़ का बिजनेस किया था। दूसरे दिन इसका कलेक्शन 37.10 करोड़ था। तीसरे दिन फिल्म ने 47.25 करोड़, चौथे दिन 55.85 करोड़, पांचवें दिन 42.35 करोड़ कमाये थे।

इसके बाद छठे दिन फिल्म का कलेक्शन 46.80 करोड़ रहा, सातवें दिन 28.15 करोड़ रहा और आठवें दिन इस फिल्म ने 17.15 करोड़ की कमाई की। इसके अलावा फिल्म ने गुरुवार को यानी आठवें दिन दुनियाभर में करीब 30 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। 9वें दिन फिल्म ने 14.50 करोड़ का बिजनेस किया और 10वें दिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भारत में 24.15 करोड़ रहा।

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11वें दिन फिल्म का कलेक्शन 25.70 करोड़ रहा, 12वें दि 9.45 करोड़ रहा और 13वें दिन फिल्म ने 7.50 करोड़ कमाये। ये फिल्म कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है।

फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स ने किया है और इसका निर्देशन नेल्सन दिलीपुकमार ने किया है। रजनीकांत के साथ इसमें रम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना, एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन और जतिन सरना भी हैं। इनके अलावा फिल्म में ऋतिक रोशन, मोहनलाल, शिवा राजकुमार और जैकी श्रॉफ कैमियो रोल में नजर आ रहे हैं।