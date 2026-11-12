हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ओटीटी पर कुछ जबरदस्त फिल्में और सीरीज होने लिए तैयार हैं। वो लोग जो सिनेमाघरों में घंटो बैठकर फिल्में देखना पसंद नहीं करते हैं, ओटीटी उनके लिए अपने एंटरटेनमेंट डोज को पूरा करने का काफी सही तरीका होता है। इस हफ्ते रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ से लेकर पंकज त्रिपाठी की सीरीज ‘पारिवारिक मनुरंजन’ ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं।

इसके साथ और भी कई फिल्में और सीरीज हैं, जिनका आनंद फैंस इस हफ्ते ओटीटी पर ले पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं इस हफ्ते की ओटीटी लिस्ट

जेलर 2

रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 थिएटर के बाद अब ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। 12 नवंबर 2026 को फिल्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। फैंस एक बार फिर अपने पसंदीदा अभिनेता को टाइगर मुथुवेल पांडियन के दमदार किरदार में घर बैठे देख सकेंगे। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी यह एक्शन से भरपूर है और थिएटर पर काफी पसंद की गई थी।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क

रीमा माया के निर्देशन में बनी यह वेब सीरीज लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्म को एक नए और डार्क अंदाज में पेश करती है। ये सीरीज 13 नवंबर को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी। शनाया कपूर इस सीरीज़ के साथ अपना ओटीटी डेब्यू कर रही हैं, जिसमें उनके साथ दिविक शर्मा भी नजर आएंगे। इसकी कहानी कैंपस में एक युवती की संदिग्ध मौत के बाद रोमांचक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां हर किरदार और हर राज शक के घेरे में आ जाता है।

दायरा

करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म अपने थिएट्रिकल रिलीज के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने के तैयार है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर को रिलीज होगी। दोनों एक्टर्स फिल्म में पुलिस के किरदार में नजर आए थे। मेघना गुलजार की फिल्म ‘दायरा’ की कहानी दो पुलिस अधिकारियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जांच को लेकर सोच और नजरिए एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।

पारिवारिक मनुरंजन

पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी की यह सीरीज लखनऊ के बेफिक्र रंजन और दिल्ली की हेलेन की कहानी है। एक हवेली में साथ रहते हुए दोनों के बीच नोकझोंक होती है, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है। इसका निर्देशन वरुण वी. शर्मा ने किया है। ये सीरीज सोनी लिव पर 13 नवंबर से स्ट्रीम होगी। सीरीज की खास बात ये है कि पंकज त्रिपाठी काफी समय बाद इस तरह के किरदार में नजर आ रहे हैं।

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द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीजन 3

द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का ये सीजन 11 नवंबर सो प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है। तीसरे सीजन की कहानी एरिजियन के पतन के पांच साल बाद शुरू होती है, जब मिडिल-अर्थ युद्ध की आग में झुलस रहा है। सॉरॉन वन रिंग बनाकर अपना साम्राज्य फैलाने की तैयारी में है। वहीं, जेमी कैंपबेल बावर गैलाड्रियल के बिछड़े प्रेमी सेलेबॉर्न के किरदार में नजर आएंगे।

द थर्ड मर्डर

13 नवंबर को ये फिल्म मनोरमा मैक्स पर रिलीज होगी। फिल्म की कहानी एक बिजनेसमैन की हत्या स्थानीय ड्रग पेडलर के कत्ल से मिलती-जुलती होती है। इस पेचीदा सीरियल किलिंग केस को सुलझाने के लिए एक पूर्व पुलिस अधिकारी की मदद ली जाती हैं। जांच उन्हें एक परेशान किशोर और उसके सनकी पिता के बीच चल रहे तनावपूर्ण रिश्ते तक ले जाती है, जहां कातिल का मकसद जानने और अगली हत्या रोकने की चुनौती सामने आती है।

बांद्रा

एक उभरता हुआ फिल्ममेकर 90 के दशक की बॉलीवुड स्टार तारा जानकी (तमन्ना भाटिया) की रहस्यमयी मौत की सच्चाई तलाशता है। उसे पता चलता है कि तारा एक गंदे रिश्ते से भागकर केरल में आला (दिलीप) के साथ नई जिंदगी बसा चुकी थी। लेकिन पुराना प्रोड्यूसर उसे ढूंढकर मार देता है, जिसके बाद आला उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है। ये एक रहस्यमयी कहानी नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर को रिलीज होगी।