Jailer 2 OTT Release: सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। मेकर्स ने फिल्म की डिजिटल रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म 12 नवंबर को प्राइम वीडियो (Prime Video) पर दुनियाभर में स्ट्रीम होगी। फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

खास बात यह है कि दर्शक इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में देख सकेंगे। यानी ये फिल्म ओटीटी पर भी पांचों भाषाओं में स्ट्रीम होगी। खास बात यह है कि फिल्म की ओटीटी रिलीज सिनेमाघरों में दस्तक देने के ठीक 28 दिन बाद हो रही है। फिल्म 15 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई थी।

ओटीटी रिलीज से पहले ‘जेलर 2’ ने दुनियाभर में 821 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 466.05 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 545.10 करोड़ रुपये है। वहीं, विदेशी बाजारों से फिल्म ने 276 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

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फिल्म ने भारत में अपने 21वें दिन करीब 3 करोड़ रुपये नेट कमाए। इस दिन फिल्म के 8,004 शो आयोजित किए गए थे। पिछले दिन के मुकाबले इसकी कमाई में 10.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, 22वें दिन यानी जिस दिन ‘रामायण’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई, ‘जेलर 2’ के शो की संख्या घटकर महज 1,241 रह गई। इस तरह एक ही दिन में फिल्म के शो की संख्या में करीब 85 फीसदी की गिरावट आई।

इससे साफ है कि दिवाली पर नई फिल्मों की रिलीज का असर ‘जेलर 2’ के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर पड़ा है। बीते कुछ दिनों से फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। ऐसे में नई फिल्मों के सिनेमाघरों में आने के साथ ही इसका थिएटर रन लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है।