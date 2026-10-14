Jailer 2 Movie Review Live Updates: भारतीय सिनेमा के थलाइवा रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। 15 अक्टूबर की सुबह रजनी फैंस के लिए बहुत बड़ा है। 2023 में आई फिल्म ‘जेलर’ का सीक्वल ‘जेलर 2’ को लेकर सिनेमा के दीवानों के बीच खूब बज बना हुआ है। इस पिक्चर की एडवांस बुकिंग जबरदस्त चल रही है। साथ ही क्राइम थ्रिलर में रजनीकांत धुआंधार अंदाज में नजर आने वाले हैं।

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सोशल मीडिया पर ‘जेलर 2’ धड़ल्ले से ट्रेंड कर रही हैं। भारत के साथ-साथ विदेशी फैंस के बीच भी इसे लेकर खूब उत्साह है। यूएस के नॉर्थ अमेरिका में फिल्म की तगड़ी एडवांस बुकिंग हुई है, जहां रजनीकांत की बढ़िया फैन फॉलोइंग है। भारत के तमिलनाडु में ‘जेलर 2’ की सबसे ज्यादा बुकिंग की गई है। माना जा रहा है कि ओपनिंग डे पर ये फिल्म दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है।

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इस पिक्चर से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। तो जुड़े रहिए जनसत्ता एंटरटेनमेंट के साथ।

Live Updates

15 अक्टूबर को होगा धमाल सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस के लिए 15 अक्टूबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन फिल्म 'जेलर 2' रिलीज हो रही है। पिक्चर की रिलीज से जुड़ी पल-पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं।