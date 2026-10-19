Jailer Box Office Collection: रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को भारत में 47.80 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इस दिन देशभर में फिल्म के कुल 14,604 शो दिखाए गए। कमाई के मामले में तमिल वर्जन सबसे आगे रहा।

फिल्म के तमिल वर्जन ने 7,802 शो के जरिए 34.60 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, तेलुगु वर्जन से 2,100 शो में 8.50 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसके अलावा, हिंदी वर्जन ने 4,554 शो के जरिए 4.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

इन आंकड़ों के साथ ‘जेलर 2’ का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 169.65 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि फिल्म की भारत में नेट कमाई अब तक 144.60 करोड़ रुपये हो चुकी है।

दुनियाभर में 317 करोड़ रुपये के पार हुई ‘जेलर 2’

जेलर 2 ने सिनेमाघरों में रिलीज होने के शुरुआती तीन दिनों के भीतर दुनियाभर में 317.15 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन भारत में 59.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। वहीं, दूसरे दिन इसकी कमाई 37.10 करोड़ रुपये रही। विदेशों में फिल्म के अच्छे प्रदर्शन की वजह से यह अपने शुरुआती दिनों में ही दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में सफल रही। ऐसे में फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 469 करोड़ हो गया है। ये फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बेहद करीब है।

यह भी पढ़ें: Jailer 2 Movie Review: धुआंधार एक्शन–जबरदस्त ट्विस्ट से भरी है ‘जेलर 2’, रजनीकांत का सिनेमा करेगा दिल खुश

‘प्रहार’ का बॉक्स ऑफिस पर नहीं चला जादू

अविनाश अरुण के निर्देशन में बनी राजकुमार राव की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ ने पहले वीकेंड में भारत में 10.86 करोड़ रुपये का ग्रॉस और 9.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।

फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवार को 3.65 करोड़ रुपये कमाए, जो शनिवार की 3.15 करोड़ रुपये की कमाई से 15.9% ज्यादा है। वहीं, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 2.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने विदेशों में भी रविवार को 50 लाख रुपये कमाए, जिससे इसकी कुल ओवरसीज कमाई 2 करोड़ रुपये हो गई।

यह भी पढ़ें: Prahaar Review: कसाब को सजा-फैमिली ड्रामा, ‘प्रहार’ में छाए राजकुमार राव, मिस करना होगा गलती

‘नई नवेली’ का चार दिन का कलेक्शन

यामी गौतम की फिल्म ‘नई नवेली’ 16 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। मगर फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कुछ खास नहीं है। फिल्म ने 3.25 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। दूसरे दिन फिल्म ने 4 करोड़ का बिजनेस किया, तीसरे दिन 4.40 करोड़ कमाये और चौथे दिन अब तक फिल्म ने 0.36 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। फिल्म फिलहाल 1,757 शो में चल रही है। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 14.30 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 12.01 करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि, चौथे दिन के अंतिम आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं।