Jailer 2 Box Office Collection: रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के महज 3 दिनों में फिल्म ने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म की इस जबरदस्त कमाई ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है।

‘जेलर 2’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने तीसरे दिन भारत में सभी भाषाओं को मिलाकर 47.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसमें तमिल वर्जन ने 33.80 करोड़ रुपये, तेलुगु ने 8.50 करोड़ रुपये, हिंदी ने 4.50 करोड़ रुपये और कन्नड़ वर्जन ने 45 लाख रुपये कमाए।

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 144.05 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 169 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, विदेशों में भी फिल्म का जलवा देखने को मिल रहा है।

विदेशों में फिल्म का बढ़ता क्रेज

तीसरे दिन ओवरसीज मार्केट से 52 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म का कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 152 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इस तरह रजनीकांत की ‘जेलर 2’ ने दुनियाभर में अब तक कुल 321 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।

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महस 3 दिनों में 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करता देख ये कहना सही होगा कि रजनीकांत के फैंस ने साबित कर दिया है कि एक्टर और उनकी फिल्मों के लिए दर्शकों में कितना क्रेज है। वहीं, ओटीटी रिलीज विंडो को लेकर विवाद के चलते हिंदी वर्जन की रिलीज पर मल्टीप्लेक्स चेन के साथ अड़चनें आने की खबरें भी इस समय तेज हो रही हैं।

फिल्म ‘जेलर 2’

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी ‘जेलर 2’ में रजनीकांत एक बार फिर टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में मोहनलाल, शिवराजकुमार, विजय सेतुपति, राम्या कृष्णन और विद्या बालन समेत कई सितारे हैं। म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने इसका संगीत तैयार किया है।

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