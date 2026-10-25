Jailer 2 Box Office Collection Day 10: रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। फिल्म दुनियाभर में 700 करोड़ रुपये की कमाई के करीब पहुंच गई है। 10वें दिन फिल्म ने भारत में 16.25 करोड़ रुपये कमाए। अब यह रजनीकांत की 2018 में आई फिल्म ‘2.0’ के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़कर दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनने से महज 25 करोड़ रुपये दूर है।

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जेलर’ के सीक्वल ने भारत में अब तक 436.80 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जबकि भारत में इसका नेट कलेक्शन 373 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म की कुल कमाई 666.30 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

रजनीकांत की ‘जेलर 2’ ने ओपनिंग डे पर भारत में 59.70 करोड़ का बिजनेस किया था। दूसरे दिन इसका कलेक्शन 37.10 करोड़ था। तीसरे दिन फिल्म ने 47.25 करोड़, चौथे दिन 55.85 करोड़, पांचवें दिन 42.35 करोड़ कमाये थे।

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इसके बाद छठे दिन फिल्म का कलेक्शन 46.80 करोड़ रहा, सातवें दिन 28.15 करोड़ रहा और आठवें दिन इस फिल्म ने 17.15 करोड़ की कमाई की। इसके अलावा फिल्म ने गुरुवार को यानी आठवें दिन दुनियाभर में करीब 30 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। 9वें दिन फिल्म ने 14.50 करोड़ का बिजनेस किया और 10वें दिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भारत में 24.15 करोड़ रहा।

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सन पिक्चर्स के प्रोडक्शन में बनी ‘जेलर 2’ को नेल्सन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो इस बार नए दुश्मनों का सामना करते हैं। फिल्म में रम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना, एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन और जतिन सरना ने भी अहम किरदार निभाए हैं। इसके अलावा ऋतिक रोशन, मोहनलाल, शिवा राजकुमार और जैकी श्रॉफ विशेष भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी अनिरुद्ध रविचंदर ने संभाली है।