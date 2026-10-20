रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ ने 15 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर धाक जमाई हुई है। भारत में 59.7 करोड़ रुपये का ओपनिंग कलेक्शन करने के बाद फिल्म ने अगले दो दिनों में थोड़ी गिरावट देखी। हालांकि इसने रविवार को वापसी करते हुए 55.85 करोड़ रुपये कमाए।

जेलर ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे

सैकनिल्क के अनुसार, जेलर 2 ने 5वें दिन 15,215 शो में 31.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इससे इसका कुल घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 283.75 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 242.25 करोड़ रुपये हो गया है।

सोमवार को नेल्सन दिलीपकुमार निर्देशित ‘जेलर 2’ ने तमिल में 7,853 शो से 31.40 करोड़ रुपये, तेलुगु में 2,144 शो से 7.15 करोड़ रुपये, हिंदी में 5,044 शो से 3.35 करोड़ रुपये और कन्नड़ में 174 शो से 45 लाख रुपये कमाए।

तमिल वर्जन ने कुल 69.87% थियेटर ऑक्यूपेंसी दर्ज की। इसमें मॉर्निंग शो में 52.08%, दोपहर के शो में 70%, शाम के शो में 74.92% और रात के शो में 82.46% ऑक्यूपेंसी रही। सैकनिल्क के अनुसार, प्रमुख केंद्रों में चेन्नई ने 1,196 शो में 93% के साथ सबसे अधिक ऑक्यूपेंसी दर्ज की।

सिल्वर स्क्रीन पर रजनीकांत की ‘जेलर 2’ के साथ राजकुमार राव की ‘प्रहार’ और यामी गौतम की ‘नई नवेली’ की टक्कर हुई है। ‘प्रहार’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को अलग-अलग क्षेत्रों में काफी हद तक अच्छी प्रतिक्रियाओं मिल रही है।

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प्रहार नहीं दिखा पा रही दम

निर्देशक अविनाश अरुण की ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ अपने पहले सोमवार की परीक्षा में फेल हो गई थी। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, सोमवार को ‘प्रहार’ ने 3,281 शो में सिर्फ 2 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया। ये फिल्म के रविवार के 3.65 करोड़ रुपये के कलेक्शन से 45.2 प्रतिशत कम था। इसके साथ फिल्म की घरेलू कमाई 11.15 करोड़ रुपये रही, जबकि इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 15.41 करोड़ रुपये रहा।

यह ‘प्रहार’ का अब तक का सबसे कम दैनिक कलेक्शन भी था। शुक्रवार को फिल्म ने 2.35 करोड़ रुपये का ओपनिंग कलेक्शन किया था। फिर अगले दो दिनों में इसने 3.15 करोड़ रुपये और 3.65 करोड़ रुपये कमाए थे।

नई नवेली भी हुई फेल

हालांकि ‘प्रहार’ का पहले सोमवार का कलेक्शन राजकुमार राव की पिछली थियेट्रिकल रिलीज ‘मालिक’ (2025) के पहले सोमवार के 1.75 करोड़ रुपये के कलेक्शन से बेहतर था। लेकिन फिर भी यह ‘नई नवेली’ (4,804 शो में 2.50 करोड़ रुपये) से मेल नहीं खा सका।

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यामी की ‘नई नवेली’ की बात करें तो यह भी अपनी सोमवार की परीक्षा में फेल हुई। इसने 4,804 शोज से 2.65 करोड़ रुपये इंडिया नेट कमाए। सैकनिल्क के मुताबिक, रविवार के कलेक्शन के मुकाबले ‘नई नवेली’ की कमाई में 39.8 फीसदी की गिरावट आई है। रविवार को इस फिल्म ने 4.40 करोड़ रुपये कमाए थे। इसी के साथ फिल्म का भारतीय कलेक्शन 14.30 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 19.28 करोड़ रुपये हो गया है।

यामी गौतम और राजकुमार राव की ‘नई नवेली’ और ‘प्रहार’, जेलर 2 की सुनामी के बीच टिके रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं। देखना होगा कि आगे इनका क्या हाल होता है।