Jailer 2 Advance Booking: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कई शहरों में शुरू हो चुकी है। फिल्म की टिकटों की कीमत 200 से शुरू होकर 2000 तक पहुंची है। इसके साथ ही बेंगलुरु में ‘जेलर 2’ के शो सुबह 6:30 बजे से शुरू हो रहे हैं। हालांकि, फिल्म के हिंदी वर्जन ‘रजनी: द जेलर 2’ की टिकट बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है।

एडवांस बुकिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म BookMyShow पर मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई और कोच्चि जैसे शहरों में फिल्म के टिकट उपलब्ध हैं। ज्यादातर शहरों में थिएटर और सीटों के हिसाब से टिकट की कीमत 160 से 800 रुपये के बीच रखी गई है।

बेंगलुरु में आसमान छू रही फिल्म के टिकट की कीमत

बेंगलुरु में फिल्म के तमिल वर्जन का टिकट 200 रुपये से शुरू होकर 2000 रुपये तक है। ज्यादातर सिनेमाघरों में सुबह के शो के टिकट 670 से 1600 रुपये के बीच हैं। वहीं, कुछ सिनेपोलिस सिनेमाघरों में सुबह 6:30 बजे के शो के लिए रिक्लाइनर सीट का टिकट 2000 रुपये में मिल रहा है।

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चेन्नई में 50 रुपये से शुरू हो रही टिकट की कीमत

चेन्नई में फिल्म का पहला शो सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। यहां टिकट की कीमत 50 से 400 रुपये तक है। ज्यादातर सिनेमाघरों में टिकट 250 रुपये या इससे कम में मिल रहे हैं। कोच्चि में सुबह के शो के टिकट 200 से 550 रुपये के बीच हैं।

आंध्र प्रदेश में भी बढ़े टिकट के दाम

आंध्र प्रदेश में अभी ‘जेलर 2’ की टिकट बुकिंग शुरू नहीं हुई है। हालांकि, राज्य सरकार ने फिल्म के टिकट के दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी है। आंध्र प्रदेश में फिल्म को नागा वामसी की कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट रिलीज कर रही है।

सरकारी आदेश के मुताबिक, फिल्म की रिलीज से 21 अक्टूबर तक राज्य में हर दिन सात शो दिखाए जा सकेंगे। इसके अलावा, पहले सप्ताह में सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में टिकट 50 रुपये और मल्टीप्लेक्स में 75 रुपये महंगे होंगे। इस बढ़ोतरी के बाद आंध्र प्रदेश में फिल्म के टिकट तमिलनाडु से महंगे होंगे।

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‘जेलर 2’ की स्टार कास्ट

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी ‘जेलर 2’ को कलानिधि मारन ने सन पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में रजनीकांत के साथ राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना और ऋत्विक अपने पुराने किरदारों में नजर आएंगे। वहीं इस बार कई नए एक्टर्स भी फिल्म से जुड़े हैं।

इनमें एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडु, विद्या बालन, अन्ना राजन और जतिन सरना का नाम शामिल है। इनके अलावा ‘जेलर 2’ में मोहनलाल, शिवा राजकुमार और जैकी श्रॉफ का कैमियो भी है।