अगर आपने रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ देखी है तो अभी तक आप भी मूर्ति अन्ना के फैन बन चुके होंगे। डायरेक्टर नेल्सन दिलीपकुमार की फिल्म में रजनीकांत की 50 साल की विरासत का जश्न मनाने के लिए बनाई गई है। ऐसे में उनके अलावा किसी भी किरदार के लिए इसमें चमकना मुश्किल था। लेकिन एक्टर नमो नारायण ने अपने काम से ये कामयाबी हासिल कर ली है।

हर तरफ नमो नारायण और उनके किरदार मूर्ति अन्ना के चर्चे हो रहे हैं। पिक्चर में नारायण का काम भी इतना जबरदस्त है कि आप खुद को उनका फैन बनने से रोक नहीं सकते। उनकी कॉमिक टाइमिंग से लेकर स्क्रीन प्रेजेंस तक पिक्चर खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहती हैं।

कौन हैं नमो नारायण?

‘जेलर 2’ की रिलीज के बाद से मूर्ति अन्ना के किरदार की तारीफ हो रही है और वह दर्शकों का पसंदीदा बन गया है। सोशल मीडिया पर उनके मीम्स छाए हुए हैं। फिल्म की रिलीज से पहले रजनीकांत ने भी नारायण की तारीफ की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किरदार निभाने वाला व्यक्ति 17 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है?

नमो नारायण ने अभिनय की दुनिया में कदम रखने के लिए सॉफ्टवेयर में अपना करियर छोड़ दिया था। कॉमेडियन मनोबाला के वेस्ट पेपर यूट्यूब चैनल पर 2020 में नारायण ने बताया था कि कैसे वह फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले से ही एक्टर समुथिरकानी के करीबी दोस्त थे।

उन्होंने अभिनय में आने से पहले बहरीन, दुबई, मलेशिया और अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में काम किया था। एक्टर ने 10 साल के लिए वैध अमेरिकी वीजा प्राप्त करने को भी याद किया, जिसे उन्होंने बाद में ठुकरा दिया था।

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नारायण का प्लान असिस्टेंट डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के रूप में काम करने का था। लेकिन जिंदगी के कुछ और ही इरादे थे। 2009 में उन्होंने अपने दोस्त समुथिरकानी के निर्देशन में बनी ‘नाडोडिगल’ में एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में ऑनस्क्रीन डेब्यू किया।

इस फिल्म के चलते लीड एक्टर ससिकुमार के साथ उनकी दोस्ती भी हुई। तब से उन्होंने इस जोड़ी के साथ ‘ईसन’ (2010), ‘पोराली’ (2011), ‘कुट्टी पुली’ (2013) और ‘निमिरंधु निल’ (2014) जैसी फिल्मों में काम किया है। 2015 में नारायण ने ‘कोम्बन’ को अपने करियर की ब्रेकथ्रू भूमिका बताया था।

मूर्ति अन्ना के रूप में किया कमाल

‘जेलर 2’ की शुरुआत में रजनीकांत के किरदार टाइगर मुथुवेल पांडियन को सजा के तौर पर मूर्ति अन्ना के लिए काम करने भेजा जाता है। मूर्ति एक फ्रूट जूस बेचने वाला है, जो खुद को एक खूंखार गुंडा समझता है।

वह ऐसा आत्मविश्वास दिखाता है जिसकी बराबरी करना किसी के लिए भी मुश्किल है। चाहे वह किसी असली गैंगस्टर के साथ बातचीत करना हो या यह समझ रहा हो कि लोग उससे डरते हैं। मूर्ति आसानी से एक बचकाना लग सकता था। लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं होता।

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नारायण की मजेदार डायलॉग डिलीवरी से लेकर जिस आत्म-महत्व के साथ वह मूर्ति अन्ना को पेश करते हैं, सब कुछ मूर्ति को बेहद प्यारा बनाता है। एक सीन में मूर्ति, मुथु को अपना म्योलनिर (पौराणिक हथौड़ा) भी कहता है, क्योंकि वह खुद थॉर से कम नहीं समझता।

मूर्ति ‘अज्ञानता में ही आनंद है’ कहावत का साक्षात रूप है। एक मजेदार सीन में मूर्ति इतने आत्मविश्वास से शतरंज की चालें चलता है कि सामने वाला भी हक्का-बक्का रह जाता है। ये सीन फनी इसलिए है क्योंकि मूर्ति अन्ना को शतरंज खेलना आता ही नहीं है।

इस साल नमो नारायण ने ‘करुप्पु’ और ‘लकी द सुपरस्टार’ में भी काम किया। लेकिन मूर्ति और ‘जेलर 2’ ने ही उन्हें दर्शकों का प्यार दिलाया है।