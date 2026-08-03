‘अभी ना जाओ छोड़कर…’ हिंदी सिनेमा का ऐसा सदाबहार गीत है, जिसे सुनते ही मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की जादुई आवाज़ कानों में गूंजने लगती है। लेकिन इस अमर धुन के पीछे जिस संगीतकार का असली कमाल था, वह अक्सर चर्चा से दूर रह गया। आज, उनकी जयंती पर उस जीनियस को याद करना जरूरी है, जिसने महज 4 मिनट 8 सेकेंड के इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया। उनका नाम था जयदेव।

साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म ‘हम दोनों’ के लिए जयदेव ने ‘अभी ना जाओ छोड़कर’ की ऐसी धुन तैयार की, जिसमें प्यार, बिछड़ने का डर और मिलने की चाह, तीनों भाव एक साथ महसूस होते हैं।

इस गाने के बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे थे और इस गाने को मोहम्मद रफी ने आशा भोसले के साथ गाया था। मगर इसका संगीत जयदेव ने तैयार किया था। जिसने ऐसा जादू रच दिया कि छह दशक बाद भी यह गीत हर पीढ़ी का पसंदीदा बना हुआ है।

दिलचस्प बात यह है कि जयदेव कभी भी शोहरत की दौड़ में शामिल नहीं रहे। उन्होंने कम काम किया, लेकिन हर धुन में अपनी अलग पहचान छोड़ी। यही वजह है कि उन्हें तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाओं में शास्त्रीय संगीत की गहराई, लोक संगीत की सादगी और भावनाओं की सच्चाई साफ सुनाई देती है।

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जयदेव का करियर इस बात का सबूत है कि अच्छी कला की पहचान हमेशा शोहरत से नहीं होती। उन्होंने अपने पूरे करियर में बहुत ज्यादा फिल्मों में संगीत नहीं दिया, लेकिन जिन फिल्मों में काम किया, उनके कई गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनकी धुनों ने हिंदी फिल्म संगीत को एक अलग पहचान दी।

अभिनेता बनना चाहते थे जयदेव

3 अगस्त 1918 को केन्या के नैरोबी में जन्मे जयदेव का बचपन पंजाब के लुधियाना में बीता। बचपन में उनका सपना अभिनेता बनने का था। इसी सपने के साथ वह मुंबई आए और कुछ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में भी नजर आए। बाद में उनका मन संगीत में लग गया।

उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा और फिर उस्ताद अली अकबर खान के साथ काम किया। इसके बाद वह मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन के सहायक बने और फिल्म संगीत की बारीकियां सीखीं।

साल 1955 में की थी करियर की शुरुआत

साल 1955 में चेतन आनंद की फिल्म ‘जोरू का भाई’ से जयदेव ने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में शुरुआत की। हालांकि, उन्हें सबसे बड़ी पहचान 1961 में आई फिल्म ‘हम दोनों’ से मिली। इसी फिल्म में उन्होंने ‘अभी ना जाओ छोड़कर’, ‘अल्लाह तेरो नाम’, ‘मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया’ और ‘कभी खुद पे कभी हालात पे’ जैसे यादगार गाने दिए, जो आज भी खूब पसंद किए जाते हैं।

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इसके बाद उन्होंने ‘मुझे जीने दो’, ‘प्रेम पर्वत’, ‘घरौंदा’, ‘गमन’ और ‘अनकही’ जैसी फिल्मों में भी शानदार संगीत दिया। उनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत की मिठास और सादगी साफ दिखाई देती है।

उन्हें ‘रेशमा और शेरा’, ‘गमन’ और ‘अनकही’ के संगीत के लिए सम्मान मिला। वह हिंदी सिनेमा के पहले संगीतकार थे, जिन्हें तीन बार यह पुरस्कार मिला। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद जयदेव को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली, जितनी दूसरे बड़े संगीतकारों को मिली।